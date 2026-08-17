Inundaciones, casas destruidas y 495 personas albergadas por paso de onda tropical N.° 32 sobre Costa Rica

El paso de la onda tropical N.° 32 por Costa Rica ha generado fuertes estragos. 492 personas se encuentran en albergues.

El paso de la onda tropical N.° 32 por Costa Rica ha ocasionado que, al menos, 495 personas hayan sido trasladadas a albergues. El Caribe, la zona norte y el cantón cartaginés de Turrialba son las regiones más afectadas.

Las condiciones climáticas inestables se han mantenido desde la madrugada de este sábado y continuarán durante este domingo, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Según detalló la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), en el Caribe hay 154 personas albergadas en tres sitios: dos escuelas y un salón comunal. En Turrialba se habilitó un albergue para 10 damnificados, mientras que en Sarapiquí, de Heredia, hay 331 personas albergadas en siete sitios distintos, para un total 495 personas. Aunque esa cifra puede ser superior, porque aún no trascienden los datos oficiales de la zona norte.

La CNE dio a conocer el detalle de personas albergados, tras las fuertes lluvias de este fin de semana. (CNE/La Nación)

Según la Comisión, en cada uno de los albergues habilitados, además del alojamiento, se distribuye alimentación, agua potable, kits de higiene personal y valoración médica.

Este domingo, la CNE elevó el estado de alertas casi todo el país:

Alerta naranja en la zona norte, todo el Caribe (norte y sur) y Turrialba.

en la zona norte, todo el Caribe (norte y sur) y Turrialba. Alerta amarilla para el Valle Central, así como el Pacífico central y sur.

La CNE elevó el estado de las alertas por las fuertes lluvias de este fin de semana. (CNE/La Nación)

Vías cerradas en Turrialba

En el caso de Turrialba, su alcalde, Carlos Hidalgo Flores, detalló que las lluvias provocaron el cierre de varias vías, debido a la caída de material. Además, dejaron siete viviendas con pérdida total y otras con afectaciones parciales.

Una casa, ubicada en Verbena Norte, distrito de Santa Rosa, quedó completamente destrozada debido a la caída de un árbol. Mientras que otras familias de Calle Vieja, El Recreo, Aquiares, Río Claro, San Rafael de Santa Cruz, La Margot, Cimarrones y Mora también resultaron afectadas.

Debido a las fuertes lluvias de este domingo, una vivienda en Santa Rosa de Turrialba resultó afectada por la caída de un árbol. (Keyna Calderón, corresponsal GN/La Nación)

En tanto, Hildado recordó que el puente de Las Monjas (o puente Blanco) se encuentra cerrado, a causa del crecimiento, este sábado, del caudal del río Turrialba. Agregó que podría existir un falseamiento de la infraestructura.

El puente se encuentra cerrado para el paso de cualquier vehículo. Únicamente se permite el tránsito de peatones.

Según detalló la Cruz Roja, en este cantón cartaginés, han realizado rescates de, al menos, 30 personas debido a que las inundaciones han puesto en peligro a familias.

En Mora, durante la madrugada, se atendieron a tres personas adultas y seis menores de edad. Fueron trasladadas a un albergue.

Durante la mañana de este domingo, un deslizamiento en La Suiza, en Bajo Pacuare de Turrialba, mantuvo aisladas a 20 personas: ocho hombres adultos, cinco mujeres adultas y siete menores de edad. Los cuerpos de emergencias lograron rescatarlos y resguardarlos en una zona segura.

Rescate de un grupo de personas, incluidos niños, en La Suiza de Turrialba. (Cruz Roja/La Nación)

Posteriormente, en horas de la tarde de este domingo, la Cruz Roja atendió un nuevo incidente en La Suiza, donde inicialmente se reportó que vehículos y autobuses se encontraban atrapados en la vía pública, debido a la caída de material.

Sin embargo, al llegar al lugar determinaron que no había automotores en peligro, aunque sí confirmaron la presencia de material en la zona, por lo que establecieron un perímetro de seguridad para evitar que personas se acercaran.

En tanto, el Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció la suspensión de lecciones de todos los centros educativos de la dirección regional de Turrialba, para este lunes 17 de agosto.

Caída de material en una vía de La Suiza de Turrialba. (Cruz Roja/La Nación)

Afectación en la zona norte

Entre las comunidades afectadas en la zona norte se encuentran Pital, Bonanza de Florencia y Muelle de Florencia. Sin embargo, una de las situaciones más críticas se registró en Ulima de Florencia, donde la comunidad quedó prácticamente completamente inundada.

La CNE no brindó el dato oficial sobre la cantidad de personas albergadas en esa región. No obstante, de acuerdo con el reporte de atención de la emergencia y un recuento de un corresponsal de La Nación en la zona, 70 familias resultaron afectadas, 35 personas fueron rescatadas y otras 175 fueron evacuadas de las zonas de mayor riesgo. Además, 12 personas permanecen en albergues habilitados para atender la emergencia.

Las fuertes e intensas lluvias registradas durante la madrugada y la mañana de este domingo provocaron inundaciones, desbordamiento de ríos, derrumbes y afectaciones en viviendas y comercios de diferentes sectores de San Carlos. (Edgar Chinchilla/La Nación)

Entre los rescatados también se encuentran animales domésticos, como perros y gatos, que quedaron atrapados por el agua.

Las lluvias provocaron el cierre de diferentes pasos en varias vías norteñas. Uno de los puntos afectados fue la ruta 142, entre La Fortuna y Santa Clara, en el sector de La Vega, donde el paso permaneció cerrado por varias horas.

Mientras que en Sarapiquí hay 334 personas albergadas en siete sitios distintos. La Cruz Roja debió realizar un rescate de más de 100 personas.

Esta tarde además, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que cerró el puente sobre el río Chirripó, en la ruta nacional 4, que comunica Guápiles y Sarapiquí, debido al aumento del caudal del río.

El MEP por su parte, anunció que 12 centros educativos de la Dirección Regional de San Carlos y 21 de la Dirección Regional Zona Norte-Norte suspenderán lecciones este lunes 17 de agosto.

Bomberos refuerzó las labores de rescate en la zona norte y Limón

134 personas albergadas en el Caribe

La provincia de Limón también es otra de las regiones que más ha sufrido estragos debido al paso de la onda tropical N.° 32. En esa zona hay 134 personas albergadas, según la CNE.

La Cruz Roja ha rescatado 65 personas: 16 en Matina, 15 en Cariari de Pococí, 14 en Río Jiménez de Guácimo, 16 en Talamanca y cuatro en Valle La Estrella.

Entre las personas rescatadas se encuentran adultos, niños y mascotas que fueron trasladados a albergues.

Rescate de un adulto mayor y sus perritos

En Escocia, en Guácimo de Limón, al menos 18 viviendas se encontraban anegadas, en algunos sitios el agua alcanzó los dos metros de altura.

En esa provincia también se reportó el cierre de vías debido a la caída de material. En tanto, el MEP suspendió lecciones en las direcciones regionales Limón y Sulá, así como en 80 centros educativos de Guápiles, para este lunes 17 de agosto.

El Cuerpo de Bomberos también participó en las labores de rescate. (Cuerpo de Bomberos/La Nación)

Colaboraron los corresponsales Keyna Calderón, Edgar Chinchilla y Reiner Montero.