Sucesos

Inundaciones, casas destruidas y 495 personas albergadas por paso de onda tropical N.° 32 sobre Costa Rica

CNE elevó alertas en todo el país, salvo en el Pacífico Norte

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Por Sebastián Sánchez
Rescate de personas en Limón.
El paso de la onda tropical N.° 32 por Costa Rica ha generado fuertes estragos. 492 personas se encuentran en albergues. (Cruz Roja/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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