Cierran importante ruta entre Guápiles y Sarapiquí por aumento de caudal en puente

Equipos de la Cruz Roja atienden múltiples emergencias reportadas en la zona norte y el Caribe.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó de que cerró el puente sobre el río Chirripó, en la ruta nacional 4 que comunica Guápiles con Sarapiquí, debido al aumento del caudal del río.

El hecho se produjo al tiempo que se reportan inundaciones en la zona norte y el Caribe por el paso de la onda tropical 32.

MOPT cierra puente entre Guápiles y Sarapiquí por aumento de caudal

El MOPT precisó que, una vez que el caudal, baje los ingenieros evaluarán el estado del puente del río Chirripó, el cual actualmente es atendido mediante el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).