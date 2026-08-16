Sucesos

Cierran importante ruta entre Guápiles y Sarapiquí por aumento de caudal en puente

Ingenieros evaluarán la estructa una vez que baje el nivel del agua

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Por Esteban Oviedo
Equipos de la Cruz Roja atienden múltiples emergencias reportadas durante las últimas horas debido a las inundaciones provocadas por el paso de la onda tropial 32. Cantones como Sarapiquí, Guácimo, Siquirres y Valle La Estrella están entre los más afectados.
Equipos de la Cruz Roja atienden múltiples emergencias reportadas en la zona norte y el Caribe. (Foto: cor/Foto: cortesía Cruz Roja)







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Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

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