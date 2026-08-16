Sucesos

Costa Rica continuará con lluvias, aguaceros y fuertes ráfagas este domingo: zona de convergencia intertropical está sobre el país

Caribe y zona norte mantendrán condiciones lluviosas; el IMN advierte sobre la alta saturación de los suelos

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Imagen satelital de las 10 a. m. de este domingo 16 de agosto muestra nubosidad sobre sectores del norte y Caribe de Costa Rica. El IMN informó que condiciones inestables se mantendrán durante el día.
Imagen satelital de las 10 a. m. de este domingo 16 de agosto muestra nubosidad sobre sectores del norte y Caribe de Costa Rica. El IMN informó que condiciones inestables se mantendrán durante el día. (IMN/Imágenes satelitales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGclimaclima en Costa RicaIMN
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.