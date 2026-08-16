Costa Rica continuará con lluvias, aguaceros y fuertes ráfagas este domingo: zona de convergencia intertropical está sobre el país

Imagen satelital de las 10 a. m. de este domingo 16 de agosto muestra nubosidad sobre sectores del norte y Caribe de Costa Rica. El IMN informó que condiciones inestables se mantendrán durante el día.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pidió mantener precaución este domingo 16 de agosto debido a que continuarán las condiciones inestables y húmedas, con lluvias previstas durante la tarde y la noche en diferentes regiones del país.

El IMN llamó a prestar especial atención a las cuencas del Caribe, donde la saturación del suelo se encuentra entre el 90% y el 100%. Las cuencas del Pacífico sur presentan saturaciones superiores al 85%. La institución también recomendó precaución en zonas urbanas ante la posible saturación de los sistemas de alcantarillado.

Las condiciones inestables obedecen a la posición de la zona de convergencia intertropical sobre el país, el arrastre de humedad por los vientos alisios acelerados en la cuenca del Caribe y la inestabilidad en niveles altos.

Los mayores acumulados de lluvia se registraron en el Caribe y la zona norte, con valores entre 30 mm y 70 mm. Los máximos oscilaron entre 75 mm y 100 mm en Betania de Cutris, Horquetas de Sarapiquí, Aeródromo zona norte, Roxana de Pococí y Canta Gallo. En el resto del país, los acumulados no superaron los 40 mm.

Para la tarde, el IMN pronostica condiciones lluviosas en el Caribe y la zona norte, con acumulados de entre 20 mm y 50 mm y máximos que podrían alcanzar los 90 mm en regiones montañosas. Las lluvias presentes en las montañas también alcanzarán sectores del Pacífico norte y del Valle Central, donde se estiman acumulados de entre 10 mm y 50 mm.

Las precipitaciones continuarán durante la noche. En ese periodo se esperan lluvias de intensidad moderada a fuerte, principalmente en el Caribe norte y la zona norte.

En el Pacífico central y el Pacífico sur se pronostican aguaceros con tormenta durante la tarde y la noche. Los acumulados preliminares para periodos de 12 horas se estiman entre 10 mm y 40 mm, con máximos localizados cercanos a los 70 mm en sectores costeros del Pacífico Sur.

El IMN también prevé vientos alisios de intensidad moderada y ráfagas ocasionales fuertes en partes montañosas del país, con velocidades estimadas entre 70 km/h y 90 km/h.

Ante estas condiciones, la institución recomendó precaución en sectores propensos a inundaciones por la posible saturación de quebradas o sistemas de alcantarillado. También pidió buscar refugio en un sitio seguro ante tormentas eléctricas o fuertes ráfagas cerca de nubes de tormenta, debido a la posibilidad de caída de ramas, tendido eléctrico u otros objetos. Estas ráfagas pueden alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados.

El IMN solicitó además precaución a la navegación aérea por el aumento de la turbulencia y a la navegación marítima por el incremento del mar picado, especialmente en el sur del Pacífico Norte, golfo de Nicoya y el Pacífico Central y Sur.