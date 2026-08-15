Sucesos

Lluvias fuertes continuarán este domingo en Costa Rica: IMN advierte de suelos saturados y ráfagas hasta de 90 km/h

El Caribe y la zona norte concentrarán las lluvias más intensas. El IMN también advierte sobre suelos saturados y fuertes ráfagas de viento

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Por Jailine González Gómez
El IMN prevé lluvias fuertes este domingo, con acumulados importantes en el Caribe, riesgo por suelos saturados y ráfagas hasta de 90 km/h. (Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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