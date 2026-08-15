Lluvias fuertes continuarán este domingo en Costa Rica: IMN advierte de suelos saturados y ráfagas hasta de 90 km/h

El IMN prevé lluvias fuertes este domingo, con acumulados importantes en el Caribe, riesgo por suelos saturados y ráfagas hasta de 90 km/h.

Costa Rica tendrá este domingo 16 de agosto un ambiente inestable. Las lluvias de mayor intensidad se concentrarán en el Caribe y la zona norte. También se esperan aguaceros con tormenta en el Pacífico y fuertes ráfagas de viento, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La zona de convergencia intertropical se mantendrá sobre el país. A este factor se sumarán el arrastre de humedad por los vientos alisios acelerados en la cuenca del Caribe y la inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera. Estas condiciones favorecerán un cielo mayormente nublado y precipitaciones de intensidad variable.

La inestabilidad permanecerá durante las primeras horas del domingo. Las precipitaciones serán recurrentes y alcanzarán intensidad de moderada a fuerte. Los episodios más intensos se esperan durante la madrugada y la mañana.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana serán nubladas y tendrán lluvias variables. En la tarde habrá nubosidad parcial, lluvias y aguaceros dispersos. La noche será parcialmente nublada. San José registrará una temperatura mínima de 17,8 °C y una máxima de 24,2 °C.

El Pacífico norte tendrá nubosidad parcial durante la madrugada. También se esperan ráfagas ocasionales y lluvias en las montañas. En la mañana soplarán vientos alisios moderados. La tarde será ventosa al norte. Durante la noche serán posibles las lluvias en el sur de la península. Nicoya tendrá una mínima de 23 °C y una máxima de 36,8 °C.

El Pacífico central comenzará con pocas nubes o nubosidad parcial. Los aguaceros dispersos con tormenta aparecerán durante la tarde. Por la noche será posible la lluvia en sectores costeros. Parrita tendrá una temperatura mínima de 20,4 °C y una máxima de 31,6 °C.

Para el Pacífico sur, el IMN anticipa aguaceros cerca de la costa durante la primera parte del día. En la tarde habrá mayor nubosidad y aguaceros con tormenta. La actividad podrá alcanzar sectores costeros durante la noche. Golfito registrará una mínima de 21,5 °C y una máxima de 28,9 °C.

El Caribe norte tendrá cielo de parcial a mayormente nublado durante la madrugada y la mañana. Se esperan lluvias de moderadas a fuertes y tormenta aislada. En la tarde habrá precipitaciones en las montañas. La actividad lluviosa continuará durante la noche. Guápiles tendrá una mínima de 22,1 °C y una máxima de 25,8 °C.

El Caribe Sur presentará un panorama similar durante las primeras horas. La lluvia podrá ser de moderada a fuerte y estará acompañada por tormenta aislada. En la tarde, las precipitaciones se concentrarán en las montañas. Limón registrará una mínima de 21,9 °C y una máxima de 27,6 °C.

En la zona norte, las lluvias aparecerán desde la madrugada. Las precipitaciones se concentrarán en las montañas durante la mañana y la tarde. En la noche serán dispersas. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 18,3 °C y una máxima de 25,8 °C.

Además de las precipitaciones, el viento será otro elemento relevante. Los vientos alisios tendrán intensidades moderadas y ráfagas fuertes ocasionales. Estas alcanzarán entre 40 km/h y 60 km/h en partes bajas. En sectores montañosos podrán llegar a entre 70 km/h y 90 km/h.

IMN advierte por saturación de suelos

El IMN pide especial atención en las cuencas montañosas del Caribe. La saturación del suelo se ubica entre 70% y 100%. Las cuencas alrededor del golfo Dulce presentan valores superiores al 90%. Esta condición aumenta la atención ante las precipitaciones previstas.

El instituto también recomienda precaución en sectores propensos a inundaciones. La acumulación de agua podría saturar quebradas y sistemas de alcantarillado. En áreas urbanas también existe riesgo de problemas por la capacidad de los sistemas pluviales.