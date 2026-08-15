Onda tropical N.° 32 atraviesa Costa Rica: IMN prevé lluvias fuertes y ráfagas de 90 km/h este sábado

La onda tropical N.° 32 y la zona de convergencia intertropical mantienen condiciones de inestabilidad y humedad en Costa Rica.

La onda tropical N.° 32 mantendrá condiciones inestables en Costa Rica durante este sábado 15 de agosto, con lluvias recurrentes en el Caribe y la Zona Norte y aguaceros dispersos con tormenta en el Pacífico Central y Sur, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El fenómeno transita por el país durante las primeras horas de este sábado. Además, la zona de convergencia intertropical se encuentra sobre Costa Rica, lo que mantiene altos valores de inestabilidad y humedad.

En el Caribe y la Zona Norte se esperan lluvias recurrentes durante lo que resta de la mañana y la tarde. Los acumulados en seis horas estarán entre 20 mm y 50 mm, con máximos puntuales de hasta 75 mm en regiones montañosas.

En las regiones montañosas del Caribe las lluvias aumentarán de intensidad durante la noche. Para ese periodo, el IMN estima acumulados de entre 20 mm y 50 mm, con máximos localizados de entre 60 mm y 100 mm.

En el Valle Central y las montañas del Pacífico llegarán las lluvias presentes en las zonas montañosas. Los acumulados estimados estarán entre 10 mm y 50 mm.

En el Pacífico Central y el Pacífico Sur se pronostican aguaceros dispersos con tormenta durante la tarde y la noche. Las precipitaciones se desplazarán hacia sectores costeros de esta vertiente. Los acumulados preliminares para periodos de entre 12 y 24 horas estarán entre 15 mm y 30 mm, con máximos localizados cercanos a 80 mm en sectores del Pacífico Sur.

En las regiones montañosas del Caribe Sur se registraron los mayores acumulados durante las seis horas previas a la emisión del aviso, con valores de entre 30 mm y 75 mm. En el Caribe Norte, sectores de la Zona Norte y Cartago los registros estuvieron entre 10 mm y 50 mm. En el resto del país no superaron los 20 mm.

En las regiones montañosas también se registraron este sábado las ráfagas de viento más altas, con velocidades de entre 60 km/h y 80 km/h. En las partes bajas del Valle Central y Guanacaste alcanzaron entre 40 km/h y 60 km/h. El IMN reportó vientos alisios moderados sobre el país y acelerados en la cuenca del mar Caribe.

En las partes bajas del país se prevén ráfagas ocasionales de entre 40 km/h y 60 km/h durante este sábado, mientras que en las zonas montañosas las máximas estarán entre 70 km/h y 90 km/h.

En las cuencas montañosas del Caribe la saturación del suelo se encuentra entre 70% y 95%. El IMN pidió especial atención en estos sectores ante la probabilidad de un aumento de las precipitaciones. En los alrededores del golfo Dulce las cuencas presentan saturaciones superiores al 90%.

En sectores propensos a inundaciones, el Instituto recomendó precaución ante la posible saturación de quebradas o sistemas de alcantarillado por acumulación de agua. También pidió prevención ante tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento cerca de nubes de tormenta, las cuales podrían alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados.