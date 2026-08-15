Sucesos

Onda tropical N.° 32 atraviesa Costa Rica: IMN prevé lluvias fuertes y ráfagas de 90 km/h este sábado

IMN prevé lluvias durante el día y acumulados de hasta 100 mm en sectores montañosos del Caribe durante la noche

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Por Jailine González Gómez
La onda tropical N.° 32 y la zona de convergencia intertropical mantienen condiciones de inestabilidad y humedad en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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