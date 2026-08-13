Pronóstico del tiempo: vientos alisios llevarán humedad y lluvias a estas zonas de Costa Rica este viernes

Los vientos alisios moderados continuarán este viernes 14 de agosto sobre la cuenca del mar Caribe y favorecerán el transporte de humedad hacia Costa Rica, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante la madrugada se prevé nubosidad de parcial a total, con lluvias en la zona norte y precipitaciones aisladas en el Caribe. Para la mañana, persistirán las lluvias aisladas en esas dos regiones, mientras las montañas del Valle Central recibirán lloviznas.

En horas de la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las zonas montañosas del país. El Pacífico sur tendrá posibilidad de aguaceros aislados y tormenta eléctrica. En las primeras horas de la noche, las condiciones podrían alcanzar sectores costeros del Pacífico central y Pacífico sur, así como los alrededores de la península de Nicoya. La intensidad disminuirá gradualmente.

En el Valle Central, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, con lloviznas en las montañas. Por la tarde y la noche aumentará la nubosidad y continuarán las lloviznas en sectores montañosos. San José tendrá una mínima de 18,9 °C y una máxima de 25,1 °C.

Para el Pacífico norte, la madrugada tendrá de pocas nubes a cielo parcialmente nublado, además de ráfagas ocasionales. En la mañana soplarán vientos alisios moderados y, por la tarde, habrá condiciones ventosas hacia el norte. Durante la noche serán posibles lluvias en la península de Nicoya. Liberia registrará una mínima de 22,7 °C y una máxima de 37,2 °C.

El Pacífico central tendrá de pocas nubes a cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. La nubosidad aumentará por la tarde, cuando se esperan lluvias aisladas, especialmente en las montañas. En la noche serán posibles precipitaciones en la costa. Quepos tendrá una mínima de 22,1 °C y una máxima de 32,3 °C.

En el Pacífico sur, el cielo estará parcialmente nublado durante la primera mitad del día. Para la tarde se tornará mayormente nublado, con aguaceros aislados y posibilidad de tormenta eléctrica. En la noche podrían presentarse lluvias costeras. Golfito registrará una mínima de 23 °C y una máxima de 29,8 °C.

Por su parte, el Caribe norte permanecerá de parcial a mayormente nublado. Habrá lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras por la tarde y la noche las precipitaciones se concentrarán en las montañas. Guápiles tendrá una mínima de 22,8 °C y una máxima de 27,2 °C.

En el Caribe Sur predominará el cielo de parcial a mayormente nublado. Se pronostican lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, precipitaciones dispersas por la tarde y lluvia aislada en la noche. Limón alcanzará una mínima de 22,7 °C y una máxima de 28 °C.

Finalmente, la zona norte amanecerá mayormente nublada y con lluvias. Durante la mañana se prevé lluvia aislada y, por la tarde, las precipitaciones se concentrarán en las montañas. En la noche volverá a existir posibilidad de lluvia aislada. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 17,7 °C y una máxima de 27,4 °C.

Efemérides

En San José, el Sol saldrá a las 5:28 a. m. y se pondrá a las 5:54 p. m. La Luna saldrá a las 7:07 a. m. y se pondrá a las 7:33 p. m. La fase lunar estará hacia cuarto creciente.