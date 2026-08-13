Sucesos

Pronóstico del tiempo: vientos alisios llevarán humedad y lluvias a estas zonas de Costa Rica este viernes

Vientos alisios impulsarán humedad sobre Costa Rica este viernes, generando lluvias, aguaceros y posibles tormentas eléctricas en distintas regiones del país

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Por Silvia Ureña Corrales
Clima, aguacero
Humedad, nubosidad y precipitaciones marcarán el viernes, con aguaceros y posible actividad eléctrica en el Pacífico sur. (Rafael PACHECO GRANADOS/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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