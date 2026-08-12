Sucesos

Vientos alisios provocarán lluvias y aguaceros este jueves

Los vientos alisios transportarán humedad desde el mar Caribe este jueves. Conozca dónde pronostica el IMN lluvias, aguaceros y ráfagas en Costa Rica

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Por Silvia Ureña Corrales
Clima, Cartago
Humedad del Caribe favorecerá precipitaciones en distintas regiones, mientras algunas zonas del Pacífico tendrán pocas nubes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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