Vientos alisios provocarán lluvias y aguaceros este jueves

La humedad transportada desde el mar Caribe por los vientos alisios favorecerá lluvias y lloviznas en diferentes regiones de Costa Rica este jueves 13 de agosto. Para la tarde, también se pronosticarán aguaceros aislados o dispersos en sectores montañosos.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), los vientos alisios se mantendrán moderados en la cuenca y transportarán humedad superficial desde el mar Caribe. Esa condición favorecerá nubosidad entre parcial y total en el Caribe norte y el Caribe Sur.

En el Valle Central, la madrugada estará parcialmente nublada y se registrarán ráfagas ocasionales. Durante la mañana habrá posibilidad de lloviznas en las montañas y sectores del este. Por la tarde se pronosticarán lluvias débiles en esas mismas áreas y, en la noche, podrían persistir las lloviznas. San José tendrá una mínima de 19,6 °C y una máxima de 26 °C.

Para el Pacífico norte, el IMN anticipará pocas nubes durante buena parte de la jornada, acompañadas por ráfagas ocasionales. En la tarde el cielo estará de poco a parcialmente nublado. Liberia registrará una mínima de 23 °C y una máxima de 37,5 °C.

Mientras tanto, el Pacífico central tendrá pocas nubes durante la madrugada y la mañana. La nubosidad aumentará parcialmente en la tarde, cuando se esperan lluvias en las montañas. En la noche permanecerá parcialmente nublado. Parrita alcanzará una mínima de 19,4 °C y una máxima de 32,5 °C.

En el Pacífico sur, habrá entre pocas nubes y cielo parcialmente nublado durante las primeras horas del día. Para la tarde, el IMN pronosticará condiciones entre parcial y mayormente nubladas, con aguaceros aislados. En Golfito, la temperatura mínima será de 23 °C y la máxima llegará a 29,3 °C.

El Caribe norte presentará condiciones entre parcial y mayormente nubladas. Durante la madrugada se esperan lluvias aisladas y, en la mañana, precipitaciones de variable intensidad. Para la tarde habrá aguaceros en las montañas, mientras que en la noche se prevén lloviznas dispersas. Guápiles tendrá una mínima de 23,6 °C y una máxima de 28,4 °C.

Una situación similar se anticipará para el Caribe Sur, donde habrá lluvias aisladas en la madrugada y precipitaciones de variable intensidad durante la mañana. Los aguaceros se concentrarán en las montañas por la tarde y, durante la noche, se esperan lloviznas y lluvias aisladas. Limón registrará una mínima de 22,9 °C y una máxima de 28,3 °C.

Por su parte, la zona norte estará parcialmente nublada durante la madrugada y la mañana, con lluvias en las montañas. En horas de la tarde aumentará la nubosidad y se pronosticarán aguaceros aislados. Las lluvias en sectores montañosos continuarán durante la noche. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 18,4 °C y una máxima de 27,7 °C.

En términos generales, durante la tarde se esperan aguaceros dispersos en las zonas montañosas del Caribe, la zona norte y el Pacífico sur. Además, habrá lluvias entre débiles y moderadas en las montañas del Pacífico central y el este del Valle Central.

Por la noche disminuirán las lluvias en el Caribe. Sin embargo, de acuerdo con el IMN, la nubosidad remanente podrá favorecer lloviznas y lluvias débiles aisladas.

Efemérides

En San José, el Sol saldrá a las 5:27 a. m. y se pondrá a las 5:54 p. m. La Luna saldrá a las 6:14 a. m. y se pondrá a las 6:51 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.