Sucesos

Onda tropical N.° 31 cruzará Costa Rica este martes: estas zonas tendrán lluvias

El IMN anticipa cambios en las condiciones del tiempo por el paso de la onda tropical N.° 31. Conozca cuáles regiones tendrán precipitaciones y cómo estará el tiempo durante la jornada

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Lluvia en San José
Una masa de aire seco favorecerá la estabilidad, pero habrá precipitaciones en el Caribe, la zona norte y sectores del Pacífico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
climaclima en Costa RicaIMNSUCnotas ia
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.