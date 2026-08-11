Onda tropical N.° 31 cruzará Costa Rica este martes: estas zonas tendrán lluvias

Una masa de aire seco favorecerá la estabilidad, pero habrá precipitaciones en el Caribe, la zona norte y sectores del Pacífico.

Costa Rica tendrá este martes 11 de agosto condiciones mayormente estables debido a la presencia de una masa de aire seco y al aceleramiento de los vientos alisios sobre el mar Caribe. Sin embargo, la onda tropical N.° 31 podría ocasionar precipitaciones dispersas en diferentes puntos del territorio nacional, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

En términos generales, el cielo permanecerá entre parcialmente nublado y nublado. Las lluvias ocasionales y de corta duración se concentrarán durante las primeras horas de la mañana en el Caribe y la zona norte, mientras que el Pacífico sur tendrá precipitaciones aisladas por la tarde.

En el Valle Central, la madrugada estará parcialmente nublada y la mañana tendrá pocas nubes. Para la tarde y la noche se espera cielo parcialmente nublado. En San José, la temperatura mínima será de 19,3 °C y la máxima alcanzará los 24,6 °C.

Por su parte, el Pacífico norte tendrá pocas nubes y condiciones ventosas durante la madrugada y la mañana. En la tarde aumentará parcialmente la nubosidad y habrá ráfagas ocasionales, mientras que por la noche volverán las pocas nubes y el viento. Nicoya registrará una mínima de 22,6 °C y una máxima de 37,4 °C.

El Pacífico central iniciará la jornada con cielo parcialmente nublado, seguido de pocas nubes durante la mañana. Para la tarde, el IMN anticipa un aumento parcial de la nubosidad y posible lluvia en las montañas. La noche permanecerá parcialmente nublada. Quepos tendrá una mínima de 22,7 °C y una máxima de 32 °C.

Mientras tanto, en el Pacífico sur habrá cielo parcialmente nublado durante la madrugada y pocas nubes en la mañana. En horas de la tarde se esperan aguaceros aislados y nubosidad parcial. Estas condiciones se mantendrán durante la noche, aunque sin aguaceros indicados en el pronóstico. Golfito alcanzará una mínima de 23 °C y una máxima de 33 °C.

Para el Caribe norte, el pronóstico señala cielo entre parcialmente nublado y nublado, con posibles lluvias de corta duración cerca de la costa durante la madrugada y la mañana. En la tarde y la noche predominará la nubosidad parcial. Guápiles registrará una mínima de 23,4 °C y una máxima de 28 °C.

Condiciones similares se presentarán en el Caribe Sur. La madrugada y la mañana tendrán cielo entre parcialmente nublado y nublado, además de posibles lluvias breves cerca de la costa. Para la tarde y la noche se prevé cielo parcialmente nublado. Limón tendrá una mínima de 22,2 °C y una máxima de 28,3 °C.

Finalmente, la zona norte comenzará con nubosidad variable y pasará a condiciones entre parcialmente nubladas y nubladas durante la mañana. En la tarde podrían registrarse lluvias débiles en las montañas y, para la noche, se espera cielo parcialmente nublado. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 17,6 °C y una máxima de 26,8 °C.

Efemérides

En San José, el Sol saldrá a las 5:27 a. m. y se pondrá a las 5:55 p. m. La Luna saldrá a las 4:16 a. m. y se pondrá a las 5:16 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva, de acuerdo con el reporte del IMN.