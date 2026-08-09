Onda tropical N.° 30 llegará a Costa Rica este lunes: estas serán las regiones con posibilidad de aguaceros

El tiempo en Costa Rica para este lunes 10 de agosto estará marcado por el aumento de humedad desde el Caribe, la permanencia de los vientos alisios acelerados y la llegada de la onda tropical N.° 30 al final del día, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

En el panorama nacional, el IMN prevé una disminución de las ráfagas máximas con respecto a las registradas durante el fin de semana, así como una menor presencia de polvo del Sáhara. La onda tropical n.º 30 llegará al país al final del lunes, aunque la actividad asociada será muy dispersa.

En el Valle Central, la madrugada será poco nublada y tendrá ráfagas. Durante la mañana predominará el cielo poco nublado y habrá viento. Para la tarde aumentará la nubosidad y soplarán vientos moderados, condición que continuará durante la noche. San José tendrá una mínima de 18 °C y una máxima de 24,2 °C.

El Pacífico norte tendrá condiciones despejadas y ventosas durante la madrugada y la mañana. Por la tarde y por la noche estará poco nublado y continuará el viento. El IMN anticipa que los vientos alisios disminuirán hacia la tarde. Puntarenas alcanzará una mínima de 23,4 °C y una máxima de 36,9 °C.

Para el Pacífico central, el cielo estará de poco a parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. La nubosidad aumentará en la tarde y se mantendrá durante la noche. Además, el incremento de humedad favorecerá chubascos aislados y aguaceros localizados durante la tarde. Parrita registrará una mínima de 18,6 °C y una máxima de 32,2 °C.

En el Pacífico sur, la madrugada será parcialmente nublada y durante la mañana habrá de pocas nubes a cielo parcialmente nublado. Para la tarde se mantendrá la nubosidad parcial y en la noche el cielo estará nublado. También existirán condiciones para chubascos aislados y aguaceros localizados por la tarde. Golfito tendrá una mínima de 22,6 °C y una máxima de 29,6 °C.

El Caribe norte presentará nubosidad variable a lo largo del lunes. La madrugada estará parcialmente nublada, mientras que durante la mañana pasará de pocas nubes a cielo parcialmente nublado. En la noche aumentará la nubosidad y se prevé lluvia al final del periodo. Tortuguero registrará una mínima de 23,7 °C y una máxima de 28,3 °C.

Por su parte, el Caribe Sur tendrá cielo parcialmente nublado durante la madrugada y menor cobertura nubosa en la mañana. Para la noche se espera un aumento de las nubes y lluvia al final del periodo. El IMN señala que las precipitaciones dispersas podrán aumentar alrededor del mediodía en sectores de Talamanca y en las costas del Caribe, con posibles aguaceros localizados. Limón tendrá una mínima de 22,8 °C y una máxima de 28,2 °C.

En la zona norte, la madrugada será parcialmente nublada. La mañana y la tarde tendrán entre pocas nubes y cielo parcialmente nublado. Hacia la noche aumentará la cobertura nubosa y habrá lluvia al final del periodo. Ciudad Quesada registrará una mínima de 18,1 °C y una máxima de 26,9 °C.

El IMN destaca que las principales características de la semana serán el aumento de la humedad desde el Caribe, la persistencia de los vientos alisios acelerados y la disminución de la presencia del polvo del Sahara sobre Costa Rica.

Efemérides

En San José, el Sol saldrá a las 5:27 a. m. y se pondrá a las 5:56 p. m. La Luna saldrá a las 3:11 a. m. y se pondrá a las 4:21 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.