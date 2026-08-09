Sucesos

Onda tropical N.° 30 llegará a Costa Rica este lunes: estas serán las regiones con posibilidad de aguaceros

Conozca cómo cambiarán las condiciones del tiempo este 10 de agosto, cuáles regiones tendrán posibilidad de aguaceros y qué ocurrirá al final del día con la onda tropical

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Por Silvia Ureña Corrales
Clima: lluvias intensas, fuerte aguacero
Humedad, vientos alisios y lluvias marcarán el lunes, mientras la onda tropical N.° 30 llegará a Costa Rica al final de la jornada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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