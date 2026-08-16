Sucesos

MEP suspende lecciones en 862 centros educativos y UCR impartirá clases virtuales en dos sedes debido a las fuertes lluvias de este domingo

Costa Rica enfrenta condiciones inestables debido al paso de la onda tropical N.° 32, informó el IMN

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Por Sebastián Sánchez
Unidad Operativa de Rescate Acuático de Bomberos
Las inundaciones en la zona norte y en el Caribe, incluida Turrialba, provocaron la suspensión de lecciones en cientos de centros educativos y el traslado a la virtualidad en dos sedes de la UCR. En la imagen, un bombero en labores de rescate. (Bomberos de Costa Rica/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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