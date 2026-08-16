MEP suspende lecciones en 862 centros educativos y UCR impartirá clases virtuales en dos sedes debido a las fuertes lluvias de este domingo

Las inundaciones en la zona norte y en el Caribe, incluida Turrialba, provocaron la suspensión de lecciones en cientos de centros educativos y el traslado a la virtualidad en dos sedes de la UCR. En la imagen, un bombero en labores de rescate.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció este domingo que suspenderá las lecciones en 862 centros educativos debido a los estragos ocasionados por las fuertes lluvias que afectan al país. Mientras, la Universidad de Costa Rica (UCR) impartirá sus clases, de manera virtual, en dos de sus sedes.

Las lecciones suspendidas, a partir de este lunes, por orden del MEP, abarcan los centros educativos de las direcciones regionales de educación de Turrialba, Sarapiquí, Limón, Sulá, Guápiles, San Carlos y la zona norte-norte.

Según el reporte dado a conocer por el ministerio a las 4 p. m. de este domingo, la afectación será el siguiente:

Cierre total de los centros educativos de las direcciones regionales de Turrialba (216), Sarapiquí (138), Limón (285) y Sulá (110)

de las direcciones regionales de Cierre parcial de los centros educativos de la Dirección Regional de Guápiles con 80 centros cerrados, 12 de la Dirección Regional de San Carlos y 21 de la Dirección Regional Zona Norte-Norte

De momento, la medida únicamente abarcará este lunes 17 de agosto y será el MEP quien determine si se extiende o no la suspensión.

Dos sedes de la UCR

En el caso de la UCR, se autorizó el trabajo remoto y clases virtuales sincrónicas en la sede del Atlántico, ubicada en Turrialba. La medida también aplica para el recinto de Guápiles.

En el caso del recinto de Paraíso las actividades se desarrollarán de manera normal.

El país enfrenta condiciones inestables debido al paso de la onda tropical N.° 32, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Entre este sábado y domingo, el fenómeno ha causado daños en vías, crecimiento y desbordamiento de ríos y quebradas, derrumbes, caída de material y otros incidentes que dificultan el tránsito y el acceso seguro a algunas zonas.