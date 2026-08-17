Laura Fernández visitará zonas afectadas por lluvias en Limón tras paso de onda tropical N.° 32; diputado del PLN pide declarar emergencia en el Caribe

La presidenta Laura Fernández recorrerá este lunes comunidades de Limón afectadas por las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana.

La presidenta de la República, Laura Fernández, recorrerá este lunes 17 de agosto comunidades de Limón afectadas por las fuertes lluvias del fin de semana, mientras el diputado liberacionista Mangell Mc Lean solicitó al Gobierno valorar una declaratoria de estado de emergencia para la provincia.

Según informó Casa Presidencial la noche del domingo, Fernández tiene previsto iniciar su recorrido a las 8:45 a. m. en el albergue del valle de La Estrella, uno de los sectores afectados por las condiciones climáticas.

Posteriormente, la mandataria se desplazará hacia otras comunidades de la provincia para conocer la situación y supervisar la atención que reciben las personas damnificadas.

Cruz Roja Costarricense continúan trabajando en evacuaciones y atención de las comunidades afectadas

La gira ocurre luego de un fin de semana marcado por inundaciones, deslizamientos, rescates, evacuaciones y cierres de carreteras provocados por las fuertes lluvias asociadas con el paso de la onda tropical N.° 32.

Limón figura entre las zonas más afectadas por las precipitaciones. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene alerta naranja para el Caribe, junto con la zona norte y Turrialba.

CNE eleva estado de alertas por fuertes lluvias. (CNE/La Nación)

Hasta el domingo, al menos 134 personas permanecían albergadas en la provincia de Limón debido a las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias. Además, la Cruz Roja había rescatado a 65 personas en Matina, Cariari de Pococí, Río Jiménez de Guácimo, Talamanca y valle La Estrella, este último punto donde Fernández iniciará su recorrido este lunes.

En todo el país, la CNE reportaba 495 personas trasladadas a albergues debido a las lluvias. El Caribe, la zona norte y Turrialba figuraban entre las regiones más afectadas por inundaciones, deslizamientos y daños en viviendas.

En esa provincia también se reportó el cierre de vías debido a la caída de material. En tanto, el MEP suspendió lecciones en las direcciones regionales de Limón y de Sulá, así como en 80 centros educativos de Guápiles, para este lunes 17 de agosto.

CNE mantiene 11 albergues para atender a afectados por las lluvias

Diputado pide declarar estado de emergencia

En horas de la tarde del domingo, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Mangell Mc Lean solicitó a Fernández valorar una declaratoria de emergencia para Limón.

El legislador aseguró haber recorrido diferentes sectores de la provincia y calificó como “crítica” la situación provocada por las lluvias.

“He recorrido la provincia de Limón y definitivamente la situación es crítica. Me he puesto en contacto con autoridades locales y por eso le he solicitado respetuosamente a la señora presidenta que considere la posibilidad de declarar emergencia para el Caribe costarricense”, manifestó Mc Lean.

En sus redes sociales, el diputado argumentó que una declaratoria permitiría al Poder Ejecutivo agilizar acciones y procedimientos para atender los daños y ejecutar obras urgentes.

“El Caribe no puede seguir quedando aislado con cada temporal”, manifestó el legislador.

Durante el fin de semana, las lluvias ocasionaron afectaciones en distintos puntos de Limón y obligaron a las autoridades a realizar rescates y habilitar albergues para las personas damnificadas.

Las condiciones también golpearon la red vial. La ruta 32 permaneció cerrada durante parte del fin de semana, aunque el MOPT habilitó nuevamente el tránsito a partir de las 6 a. m. de este lunes.