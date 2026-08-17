El País

Laura Fernández visitará zonas afectadas por lluvias en Limón tras paso de onda tropical N.° 32; diputado del PLN pide declarar emergencia en el Caribe

Mandataria iniciará a las 8:45 a. m. un recorrido por las zonas afectadas por las fuertes lluvias; legislador Mangell Mc Lean asegura que la situación en la provincia es “crítica”.

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Por Cristian Mora
Equipos de la Cruz Roja atienden múltiples emergencias reportadas durante las últimas horas debido a las inundaciones provocadas por el paso de la onda tropial 32. Cantones como Sarapiquí, Guácimo, Siquirres y Valle La Estrella están entre los más afectados.
La presidenta Laura Fernández recorrerá este lunes comunidades de Limón afectadas por las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana. (Foto: cor/Foto: cortesía Cruz Roja)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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