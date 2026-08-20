El País

CNE pide declarar emergencia nacional en nueve cantones golpeados por lluvias

Guatuso, Turrialba y siete cantones más entrarían en la declaratoria solicitada por la CNE tras aguaceros que dejaron suelos saturados y daños

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Por Silvia Ureña Corrales
Inundaciones Puerto Viejo Sarapiquí
Ocho ondas tropicales y lluvias de hasta 360 milímetros golpearon el Caribe y la zona norte; la CNE remitió al Gobierno una solicitud de emergencia. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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