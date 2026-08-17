Nueve estaciones registraron lluvias históricas en Costa Rica el domingo

El IMN reportó récords de lluvia en nueve estaciones y advirtió sobre alta saturación de suelos ante nuevas precipitaciones este lunes.

Las fuertes precipitaciones rompieron récords de lluvia en nueve estaciones meteorológicas el domingo 16 de agosto, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El domingo fue el día más lluvioso en todos los periodos de recopilación en estas estaciones ubicadas en el Caribe norte y el Caribe sur, con más de 10 años de antigüedad, de acuerdo con el reporte del IMN.

La estación de Roxana de Pococí registró 263,4 milímetros (mm) en 24 horas, entre las 7 a. m. del domingo y las 7 a. m. del lunes. Este fue el acumulado más alto.

Como referencia, un aguacero intenso promedio acumula unos 60 mm en tres horas.

En segundo lugar, apareció la estación Hidroeléctrica Horquetas, en el Caribe norte, con 232 mm. La estación Earth alcanzó 218,6 mm, mientras que Canta Gallo acumuló 184,4 mm.

Rain Forest reportó 171 mm de precipitación y Pococí Guápiles alcanzó 133,6 mm. En el Caribe Sur, Guayabo de Turrialba registró 178 mm y Sitio Mata llegó a 112 mm.

El reporte también incluyó a Fundación Neotrópica Sierpe Osa, ubicada en el Pacífico Sur, con un registro de 134,6 mm. El IMN indicó que los datos de las estaciones son preliminares y están sujetos a validación.

El IMN reportó récords de lluvia en nueve estaciones y advirtió sobre alta saturación de suelos ante nuevas precipitaciones este lunes. (IMN/IMN)

Las precipitaciones estuvieron asociadas con la zona de convergencia intertropical (ZCIT) y la onda tropical N.° 33, sistemas que este lunes 17 de agosto mantienen humedad e inestabilidad sobre Costa Rica, según el IMN.

Los acumulados del domingo alcanzaron entre 100 mm y 200 mm en la zona norte y el Caribe. Los mayores registros se localizaron en sectores de Talamanca, Guácimo y Sarapiquí.

Al sumar las precipitaciones del sábado y domingo, los acumulados llegaron a entre 130 mm y 360 mm. Los valores más elevados se presentaron en el Caribe Sur y Turrialba.

El IMN informó de que las precipitaciones disminuyeron de manera significativa durante las últimas 12 horas, correspondientes a la noche del domingo y la mañana de este lunes.

Los vientos alisios también mostraron menor intensidad. Las ráfagas alcanzaron entre 45 km/h y 55 km/h en el Valle Central y Guanacaste.

Para lo que resta de este lunes, las condiciones podrían cambiar nuevamente. El IMN espera un aumento de la actividad lluviosa durante la tarde en las montañas de la zona norte y el Caribe norte.

También se prevén precipitaciones en el Valle Central y la Vertiente del Pacífico. En el Pacífico central y sur, las lluvias podrían prolongarse durante la noche.

Los acumulados estimados para la tarde y noche se ubican entre 30 mm y 70 mm, con máximos puntuales que podrían alcanzar 90 mm.

La onda tropical saldrá del país durante la noche de este lunes, según la previsión meteorológica.

El IMN pidió especial atención en las cuencas del Caribe debido a que la saturación de los suelos se encuentra entre 90% y 100%. A esta condición se suma la posibilidad de nuevas precipitaciones durante las próximas horas.

En el Pacífico sur, las cuencas presentan niveles de saturación superiores al 85%. La institución también recomendó precaución en zonas urbanas por una posible saturación de los sistemas de alcantarillado.