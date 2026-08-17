Onda tropical N.° 33 traerá más lluvias este lunes 17 de agosto: estas son las zonas más afectadas

Las lluvias continuarán este lunes en buena parte de Costa Rica y podrían intensificarse durante la tarde con aguaceros y tormentas eléctricas.

Las lluvias seguirán presentes este lunes 17 de agosto en buena parte de Costa Rica. Aunque habrá momentos sin lluvia, especialmente durante la mañana en algunas zonas, la tarde traerá aguaceros y tormentas eléctricas en varios puntos del país, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Una de las razones es el paso de la onda tropical N.° 33, que aumentará la humedad y favorecerá las lluvias. A esto se suman otras condiciones atmosféricas que mantienen el tiempo lluvioso desde días anteriores.

¿Dónde lloverá más?

En el Caribe y la zona norte, la lluvia acompañará buena parte del día y podría intensificarse por momentos. Por la tarde, también existe la posibilidad de tormentas eléctricas, principalmente cerca de las montañas.

Parte de esas lluvias podría llegar al norte y este del Valle Central, mientras que durante la tarde se esperan aguaceros y tormentas en otros puntos de esta región.

En San José, el lunes estará mayormente nublado, con lluvias durante la mañana y posibilidad de aguaceros por la tarde. La temperatura rondará entre los 19,1 °C y 23,3 °C.

Quienes estén en el Pacífico norte tendrán una mañana con menos lluvia, aunque en las montañas sí podrían presentarse precipitaciones. Los aguaceros y las tormentas aparecerán con mayor fuerza durante la tarde. Además, habrá viento, principalmente hacia el norte de Guanacaste. En Liberia, la temperatura podría alcanzar los 35,2 °C.

Para el Pacífico central y sur, las lluvias también se concentrarán principalmente durante la tarde, cuando se esperan aguaceros acompañados de tormentas eléctricas. En estas zonas podría seguir lloviendo durante las primeras horas de la noche, sobre todo cerca de la costa.

En el Caribe, en cambio, será difícil escapar de la lluvia. Tanto el Caribe norte como el sur tendrán precipitaciones en distintos momentos desde la mañana y estas podrían continuar durante la noche. En las zonas montañosas también existe la posibilidad de tormenta eléctrica.

La zona norte arrancará el día con cielo nublado, aguaceros y posibilidad de tormenta. Las lluvias continuarán durante la tarde, aunque para la noche se espera una disminución.

Atención con las lluvias acumuladas

El IMN pide prestar especial atención en el Caribe, pues los suelos ya se encuentran entre un 90% y un 100% de saturación debido a las lluvias de los últimos días. En el Pacífico sur, la saturación supera el 85%.

Esto significa que nuevas lluvias pueden provocar inundaciones con mayor facilidad, especialmente cerca de quebradas o en lugares donde los sistemas de alcantarillado no logren evacuar rápidamente el agua.

También se recomienda precaución durante las tormentas, pues las ráfagas de viento podrían provocar la caída de ramas, del tendido eléctrico u de otros objetos.