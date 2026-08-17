Sucesos

Onda tropical N.° 33 traerá más lluvias este lunes 17 de agosto: estas son las zonas más afectadas

Caribe y zona norte tendrán lluvias durante buena parte del día, mientras que los aguaceros y tormentas se extenderán a otras zonas durante la tarde

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Por Cristian Mora
El Pacífico, el Valle Central y la zona norte concentrarán los aguaceros más intensos este domingo, según el pronóstico del IMN.
Las lluvias continuarán este lunes en buena parte de Costa Rica y podrían intensificarse durante la tarde con aguaceros y tormentas eléctricas. (ChatGPT/Generada con IA)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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