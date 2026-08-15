Sucesos

Inundaciones, derrumbe y ríos desbordados deja paso de onda tropical N.° 32

IMN advierte que las condiciones inestables continuarán este domingo

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Por Christian Montero
Inundaciones y derrumbe provocados por el paso de la onda tropical 32
Oficiales de la Fuerza Pública hicieron recorridos en diversas comunidades de Guatuso para verificar si los pobladores requerían ayuda producto de las inundaciones provodadas por el paso de la onda tropical N.° 32. (Foto: cortesía C/Foto: cortesía CNE)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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