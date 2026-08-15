Inundaciones, derrumbe y ríos desbordados deja paso de onda tropical N.° 32

Oficiales de la Fuerza Pública hicieron recorridos en diversas comunidades de Guatuso para verificar si los pobladores requerían ayuda producto de las inundaciones provodadas por el paso de la onda tropical N.° 32.

Las lluvias provocadas este sábado por la onda tropical N.° 32, junto con la zona de convergencia intertropical que se encuentra sobre Costa Rica, generaron afectaciones en varias zonas del país. Hubo un derrumbe que bloqueó completamente la ruta nacional 10 en Quebrada Honda de Jiménez, Cartago, deslizamientos en Turrialba y desbordamiento de ríos en Guatuso, Alajuela.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó que en Matina, Limón, el aumento de las lluvias provocó anegamientos en el sitio conocido como Davao. Como medida preventiva, se habilitó un albergue en la comunidad de Larga Distancia, aunque al momento del reporte no se registraban personas trasladadas.

En Guatuso, Alajuela, el Comité Municipal de Emergencias confirmó el “desbordamiento de ríos que afecta a las comunidades de San Juan y Pataste”. Allí el personal de la Fuerza Pública hizo recorridos de verificación en varias comunidades.

En Turrialba y Alvarado en la provincia de Cartago, además del derrumbe en Quebrada Honda, se reportaron anegamientos en caminos en Santa Teresita y en Río Bajo de Abarca.

La Cruz Roja informó de que “durante la noche y madrugada de este sábado, la región de Cartago, especialmente Turrialba, ha registrado fuertes lluvias que han generado diferentes situaciones de emergencia, entre ellas deslizamientos y viviendas anegadas”, y que sus unidades hicieron evacuaciones y atención de personas afectadas.

Las alertas se mantienen en amarillo para toda la zona norte y el Caribe norte sur. En el Pacífico central, sur y parte del norte, el llamado preventivo es de categoría verde.

La Comisión Nacional de Emergencia mantiene la alerta amarilla para toda la zona norte y el Caribe norte y sur. (Foto: cortesía C/Foto: cortesía CNE)

Pronóstico para próximas horas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que las “condiciones inestables se mantendrán durante la noche de este sábado y primeras horas del domingo”, con acumulados estimados de entre 20 y 50 mm en el Caribe y montañas de la zona norte, y máximos localizados de entre 60 y 100 mm en las regiones montañosas.

Para el Pacífico central y sur se pronostican “aguaceros con tormenta durante el periodo nocturno”, con acumulados de entre 10 y 30 mm y máximos cercanos a los 50 mm en sectores del Pacífico Sur.

El IMN alertó que la saturación del suelo en las cuencas montañosas del Caribe se encuentra “entre 70% y 100%”, y que las cuencas en los alrededores del golfo Dulce presentan saturaciones “superiores al 90%”.

Esa institución recomendó “precaución en sitios propensos a inundaciones, ante la posible saturación de quebradas o sistemas de alcantarillado”, así como prevención ante tormentas eléctricas con ráfagas que “pueden alcanzar hasta 80 km/h en casos aislados”.

El IMN también emitió una alerta para la navegación aérea por aumento de turbulencia y a la marítima por “aumento de mar picado, especialmente en el sur del Pacífico norte, el Golfo de Nicoya y el Pacífico central y sur”.