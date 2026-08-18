El País

Lanamme: Ruta 32 aún tiene 157 obras pendientes

Auditoría en ampliación de ruta 32 detectó problemas relacionados con rotondas, drenajes, señalización, sistemas de contención, taludes, calidad de materiales y supervisión de los trabajos

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Por Patricia Recio
Carretera Ruta 32 Siquirres
Uno de los puntos donde prevalecen problemas de deslizamientos cuya solución se ha conocido se ubica en Siquirres. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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