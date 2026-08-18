Lanamme: Ruta 32 aún tiene 157 obras pendientes

Uno de los puntos donde prevalecen problemas de deslizamientos cuya solución se ha conocido se ubica en Siquirres.

El proyecto de ampliación de la ruta 32 entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón, acumula más de 157 obras pendientes, temas relacionados con seguridad vial, atención de taludes, incumplimientos en la calidad de los materiales y problemas de supervisión.

Así lo advirtió en un informe divulgado este martes, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), tras una auditoría realizada entre abril del 2025 y mayo del 2026.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), anunció a finales del año pasado tras la habilitación del tronco principal de la carretera a cuatro carriles, que únicamente quedarían obras complementarias pendientes, las cuales se ejecutarían durante los primeros meses de este año, aunque en ese momento no se determinó una fecha definitiva de finalización o recepción del proyecto.

Según el Lanamme, tras las inspecciones realizada se identificaron 402 obras pendientes en las actas de recepción parcial analizadas en diversos tramos del proyecto.

Entre esas labores por concluir, se advirtió que un 36% ya fueron atendidas, un 39% permanecían abiertas al momento de la evaluación y un 25% están siendo atendidas o no concordaban con lo indicado en el acta, para un total de 157 obras pendientes de terminar.

De acuerdo con el recuento las principales obras pendientes corresponden a:

Drenajes (43%).

Señalización (12,4%).

Sistemas de contención vehicular (20,8%).

Infraestructura peatonal, condiciones que podrían afectar el desempeño y la seguridad de los usuarios (11%).

Rotondas deben sustituirse

El Lanamme reconoció que si bien coincide con la Administración de que las rotondas que se construyeron en sustitución de los pasos elevados, corresponden a una solución temporal, estas estructuras no reemplazan las obras originalmente previstas para una vía de alta velocidad y tránsito pesado, por lo que recomienda mantener monitoreo constante y avanzar hacia las soluciones definitivas.

El Lanamme advirtió sobre el riesgo de permitir la invasión de carriles de los vehículos a su paso por las rotondas. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En un informe previo, los ingenieros del Lanamme además habían señalado falta de análisis críticos sobre las trayectorias de vehículos pesados y la carencia de una justificación técnica integral que respaldara estas soluciones.

Tras esas primeras auditorías el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) había indicado que las observaciones emitidas serían incorporadas “en la medida de lo posible” conforme a las condiciones técnicas, contractuales y presupuestarias vigentes.

En su descargo, la Administración indicó que las rotondas fueron diseñadas conforme a lineamientos internacionales, incorporando radios de giro, zonas montables y sobreanchos que permiten el tránsito de vehículos pesados y se insistió en que estas soluciones tienen un carácter temporal debido a los atrasos en los procesos de expropiación necesarios para la construcción de los intercambios a desnivel definitivos.

Además, indicaron que se habían realizado mejoras para optimizar radios, islas y señalización.

“El Lanamme reconoció que las rotondas se concibieron como soluciones provisionales ante la imposibilidad de ejecutar los intercambios a desnivel; sin embargo, advierte que dichas configuraciones permanecerán en operación durante varios años, por lo que resulta indispensable evaluar de manera rigurosa y continua sus efectos operacionales y de seguridad vial”, agrega el documento.

También advirtieron que la práctica de permitir la invasión de carriles por parte de vehículos pesados, no favorece una operación segura, especialmente para vehículos livianos y usuarios vulnerables, como ciclistas, además cuestionaron las medidas de pacificación vial, debido a que estas dependen de la señalización.

Actualmente el Conavi mantiene abiertas dos contrataciones para sustituir cuatro de las siete rotondas habilitadas en el trayecto de 107 km. La estimación es que esas obras inicien el próximo año.

Taludes sin atender

En relación a los taludes o sectores con inestabilidad, se indicó que persisten dos puntos donde se identificaron procesos de erosión, desprendimientos de material y problemas asociados al manejo de aguas superficiales, en los km 100 y 112 (en Siquirres).

En algunos de los puntos críticos, no se está implementando o buscando soluciones definitivas.

Finalmente el Lanamme advirtió que durante algunas inspecciones se detectó la ejecución de trabajos sin la presencia de personal de supervisión o de laboratorios encargados del control y verificación de calidad.

Adicionalmente, se encontraron incumplimientos en algunos parámetros como, mezclas asfálticas y base estabilizada con cemento.

La Nación solicitó al MOPT y Conavi, una posición respecto a los hallazgos dados a conocer por el Lanamme en el informe, sin embargo al cierre de esta publicación no se tenía una respuesta.