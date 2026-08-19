El País

Joven relata asedio de Hello Brete y Open English para que complete biometría facial

Mujer afirma que como no estuvo de acuerdo con hacer una biometría facial para completar el registro, ha recibido llamadas constantes de Costa Rica y Estados Unidos en las que les piden culminar el proceso

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Por Fernanda Matarrita Chaves
La plataforma Hello Brete permite estudiar inglés de forma gratuita, tras alianza entre el INA y Open English.
Una joven afirma que no continuó en el proceso de Hello Brete para acceder a un curso de Open English porque para terminar la inscripción tenía que hacer una biometría facial. Al no realizarla, dice que ha recibido llamadas incesantes. (MEP/Cortesía)







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Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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