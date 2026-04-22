El País

¿Por qué la plataforma Hello Brete incluye una pregunta sobre la comunidad LGBTQIA+ en la inscripción? Esto responde el INA

Tras cuestionamientos por la solicitud de datos sensibles en la plataforma Hello Brete, el INA explica el motivo por el cual la plataforma incluye preguntas sobre orientación sexual.

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Por Yucsiany Salazar
La plataforma Hello Brete permite estudiar inglés de forma gratuita, tras alianza entre el INA y Open English.
La plataforma Hello Brete fue lanzada el pasado 13 de abril y permite estudiar inglés de forma gratuita, tras alianza entre el INA y Open English. (MEP/Cortesía)







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Hello BreteINALGBTQIA+Orientación sexual
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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