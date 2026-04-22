¿Por qué la plataforma Hello Brete incluye una pregunta sobre la comunidad LGBTQIA+ en la inscripción? Esto responde el INA

La plataforma Hello Brete fue lanzada el pasado 13 de abril y permite estudiar inglés de forma gratuita, tras alianza entre el INA y Open English.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) defendió la inclusión de preguntas sobre orientación sexual e identidad de género en el formulario de inscripción de la plataforma de inglés Hello Brete, tras cuestionamientos por la solicitud de datos sensibles a los aspirantes.

Según la institución, estas consultas no son obligatorias y responden a compromisos institucionales en materia de igualdad y diversidad.

“Esas preguntas son de carácter opcional, por lo que la persona puede o no contestar; los datos son utilizados para fines estadísticos siguiendo normativa legal e institucional, así como para reportar ante normas de igualdad y diversidad con las que se comprometió la organización”, indicó el INA tras consulta de La Nación.

La entidad agregó que este tipo de información no es nueva dentro del programa y que su inclusión fue revisada por instancias internas.

“Desde hace varios años, estos pasaron por el departamento que ve el tema en el INA y por la comisión interna que vela los derechos de ciertas poblaciones, quienes fueron promotores de esta iniciativa, esta solicitud no es nueva para este programa”, agregó el INA.

A la vez, aseguró que el tratamiento de los datos se realiza conforme a la normativa vigente y bajo lineamientos de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PROHAB), garantizando su confidencialidad.

Hello Brete, gestionado por el INA, es cuestionado por la recolección de datos sobre orientación sexual e identidad de género en su plataforma de registro. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Denuncia ante la Defensoría

Las declaraciones surgen luego de que un grupo de 23 organizaciones y 93 activistas presentara una solicitud ante la Defensoría de los Habitantes para investigar el formulario de inscripción.

Según los denunciantes, la recolección de datos sensibles —como orientación sexual, identidad de género, condición migratoria, pertenencia étnica y discapacidad— podría vulnerar el derecho a la privacidad. Uno de los puntos críticos señalados es que el programa permite la inscripción de menores de edad a partir de los 15 años.

Hello Brete forma parte de la estrategia de bilingüismo del Gobierno y contempla la entrega de 500.000 licencias para el aprendizaje de inglés durante el primer año, mediante la plataforma Open English. Según el presidente Rodrigo Chaves, el contrato por cuatro años tiene un costo de $74 millones.

*Colaboró en esta información la periodista Fernanda Matarrita.