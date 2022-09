Sindicato de Tránsito a Ministro: ‘¿Qué es, que también debemos vigilar las montañas a ver cuándo se caerá una?’

Los cuerpos de socorro desplegaron un gran operativo para rescatar a las víctimas, nueve de ellas mortales. Fotografía: Cortesía de Bomberos (Foto: Bomberos)

La Unión Nacional de Oficiales de Tránsito (Unaotraa) acusó este miércoles al ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, de evadir su responsabilidad política por el derrumbe que arrastró un autobús y una motocicleta a un precipicio, el sábado, en el cerro Cambronero, tragedia que cobró nueve vidas.

Amador Jiménez atribuyó el martes a la Policía de Tránsito haber dejado abierta la ruta 1 en ese tramo pese a condiciones adversas que provocaron derrumbes el jueves y el mismo sábado.

“Ellos son los que hacen la valoración de primera llegada, si ellos estiman que había un peligro tienen toda la autorización para hacer el cierre. No lo sé, no sé por qué no hicieron ese cierre”, afirmó el ministro luego de comparecer ante la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, al ser consultado por medios de prensa sobre la decisión de habilitar la ruta ese día, pese al mal tiempo.

Este miércoles, la Unión rechazó el señalamiento y, por el contrario, emplazó al jerarca para que asuma sus responsabilidades en vez de depositarlas en una organización que, asegura el sindicato, “trabaja con las uñas”.

“Al señor ministro se le olvidó que somos oficiales de tránsito, no ingenieros, ni geólogos. No puede endilgar responsabilidad a un cuerpo policial que está diezmado, no tenemos gente”, declaró Joselito Ureña Vega, secretario general de la Unión.

El representante gremial precisó que la delegación de Tránsito en San Ramón tenía el sábado apenas dos policías por turno para atender la zona, por la mañana y por la noche.

Para él, Amador debería preocuparse más por la escasez de personal en vez de “temerariamente endilgarle responsabilidad en esta dolorosa tragedia” para que, según él, “se rompa el hilo por lo más delgado”. “Yo creo que hacer eso es algo muy irresponsable”, recalcó.

“Eso es una responsabilidad política de él, no de la Policía de Tránsito. Trabajamos con las uñas, no puede estar un policía esperando que llueva a ver si se viene un barranco. Esto saca a flote una serie de debilidades del Ministerio, que vienen desde el despacho del ministro, quien ahora busca esquivar una responsabilidad política”, aseguró.

Para el vocero de Unaotraa, la tragedia evidencia problemas de falta de personal y recursos acumulados por años en vez de una actuación indebida de los oficiales, el sábado, como sugiere el ministro ya que, según insistió Ureña, el personal disponible siempre es insuficiente para atender las vías y todavía más para pretender que asuma funciones, valoraciones y competencias propias del despacho ministerial u otras instancias de la institución.

“¡Diay! ¡Si no hay policías de tránsito, pues que el ministro le diga al presidente que le devuelva los seis oficiales y sus seis motocicletas que tiene para uso discrecional el mandatario ahí, en Casa Presidencial! No hay oficiales en las calles, pero en cambio a esos policías los agarran para hacer cualquier cosa”, lanzó.

Y agregó: “Él no puede evadir responsabilidad política ni achacarla a los oficiales porque no tiene razón de ser. ¿Por qué se intenta responsabilizarlos? ¿Qué es, que también debemos vigilar las montañas a ver cuándo se caerá una? No señor, los policías de Tránsito están para cumplir otras tareas”.

El sindicalista aseguró que las declaraciones de Amador han causado resentimiento y molestia, debido a que, en su criterio, el jerarca parece haber pasado por alto las carencias y sacrificio del personal en las vías.

“Estamos cansados, ya tenemos llenos de papeles los escritorios del MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), principalmente los despachos del ministro y el viceministro diciéndoles que se requieren recursos. Si usted conduce hacia la zona morte o al sur del país, lo invito a contar cuántos oficiales ve en el trayecto. Le van a sobrar dedos en las manos por la carencia tan grande que atravesamos”, concluyó.

Consultado también el director de Tránsito, Alexánder Solano, señaló que hasta este jueves se darían declaraciones, luego de una reunión entre autoridades del Ministerio.