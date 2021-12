Rodolfo Méndez a diputada Paola Vega: ‘Si no le gusta que le diga mi verdad, lo siento mucho’

Méndez Mata dio detalles sobre las razones de las llamadas que recibía de parte de dueños de empresas constructoras. (Rafael Pacheco Granados)

La segunda sesión de la comparecencia del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, en la comisión especial que investiga supuestas irregularidades en contratos de obras viales, se desarrolla este jueves entre cuestionamientos de los diputados por la desatención de informes técnicos y la falta de acción desde la Administración para atacar la corrupción que el jerarca dijo conocer desde antes de asumir el cargo.

En medio de las consultas, de nuevo, Méndez Mata tuvo un enfrentamiento con legisladores. Esta vez por las aseveraciones de la diputada independiente Paola Vega, quien le cuestionó por no haber hecho nada para evitar hechos como la concentración de proyectos, el lobby por parte de trabajadores de las constructoras en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y por no atender las advertencias del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) en relación a obras llenas de deficiencias.

“¿Cuál era entonces su labor como ministro? (...) No puedo creer que diga que todo lo ha sorprendido, que no sabía nada, nunca vio que personeros de MECO y H Solís entraban y salían como Pedro por su casa, que usted nunca lo vio (...) Lo que nos dice es que no sabía nada, no se toman medidas internas, auditorías, petición de investigaciones, por no entorpecer la labor del OIJ, pero tampoco generó acciones para areglar esas irregularidades, la concentración de carteles, la calidad de la obra y no ha habido restructuración del MOPT.

“De estas audiencias uno queda más preocupado porque lo que se ve es una negligencia por parte del jerarca”, espetó Vega.

El ministro insistió en que para realizar acusaciones debía tener indicios claros sobre los actos irregulares y que así lo hizo en el caso de la carretera a San Carlos e insistió en que hicieron lo que correspondía en relación con tema de la corrupción, que fue pedir la intervención del OIJ.

Luego de esa respuesta se produjo el fuerte intercambio con Vega:

–Usted viene con una actitud de no asumir ninguna responsabilidad.

–¿Por qué voy a tener que asumir la responsabilidad?

–¡Porque es el ministro!

–Eso es lo que usted quiere que conteste, pero no es la realidad y no es la verdad. Si no le gusta que diga mi verdad, lo siento mucho y se disgusta porque digo la verdad”.

Los diputados también preguntaron a Méndez Mata por su relación con los dueños de las empresas constructoras, específicamente de MECO y H Solís, la cual, según el jerarca, era formal. Afirmó que en ocasiones lo llamaban para quejarse de los pagos.

El socialcristiano Pablo Heriberto Abarca le consultó si conocía de las dádivas que se ofrecían para acelerar dichos pagos, a lo que Méndez Mata respondió que no “es el cajero” y no sabe cómo se paga en el Conavi.

Además, dijo que las reuniones sostenidas con dueños y representantes de empresa siempre se realizaron en su despacho.

“Nunca actué contra las normas de la moral ni de las limitaciones que tengo para actuar, no he encontrado que sea una práctica equivocada conocer las debilidades de la institución”, dijo Méndez Mata, al ser cuestionado por atender las llamadas de los empresarios.

