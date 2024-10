MOPT abre última fase de Circunvalación norte con obras pendientes

Los 40.000 vehículos que circulan a diario por la carretera de Circunvalación ya pueden realizar el recorrido completo por la ruta que rodea el centro de San José luego de que este viernes, a partir de las 10:44 a. m., fueran habilitados los últimos 1,5 km del tramo norte.

Esa sección, que une la ruta 32 con la rotonda del Bicentenario, en Guadalupe, incluye 600 metros de carretera elevada, así como 900 metros divididos en un túnel de 450 metros y otros 450 metros de un paso a desnivel en el cruce de Calle Blancos, cerca de la fábrica Femsa.

Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) solo habilitó el paso por el viaducto, que corresponde al tronco principal de la carretera. Según indicaron las autoridades, las obras en las calles marginales y en el paso elevado continuarán por unos tres meses.

Mauricio Batalla, jerarca del MOPT, justificó la apertura anticipada del tramo alegando que representa un ahorro diario de $150.000, aunque no detalló de dónde se deriva el dato.

“En el túnel no falta mucho, lo que falta es alguna iluminación que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz irá colocando poco a poco, pero en general en el viaducto todo está prácticamente terminado. Lo que queda son las marginales que no se estarían abriendo hasta diciembre, me parece, que sería el plazo contractual final”, manifestó.

Según dijo, el túnel es de concreto expuesto, por lo que más adelante se verá si lo pueden “poner más bonito”, con “alguna cuestión verde” o hacer concursos de grafiti. Pero, según señaló, lo importante es que es funcional.

Este intercambio a dos niveles contempla una rotonda en la parte superior, la cual reemplazará los semáforos que en el pasado distribuían el tránsito hacia los sectores de Calle Blancos, Guadalupe y Cinco Esquinas de Tibás.

Con la habilitación del viaducto en la parte inferior de esa rotonda, los vehículos pueden transitar sin detenerse desde la rotonda de Bicentenario, en Guadalupe, hasta la intersección a tres niveles de la ruta 32. Quienes se dirijan hacia los tribunales de Goicoechea o Cinco Esquinas deberán utilizar la rotonda que aún no está concluida.

La última etapa de la Circunvalación norte recibió orden de inicio en agosto de 2021, durante el gobierno anterior, y debía haberse completado en un plazo de 18 meses.

Esa obra se contrató como una adenda al proyecto encargado al consorcio H Solís, que ejecutó las cuatro unidades funcionales entre la Uruca y la ruta 32, las cuales fueron puestas en servicio en junio del año pasado. Las cinco etapas tuvieron un costo de $223 millones, financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

A las 10:44 a. m. de este 4 de octubre, se dio la apertura de la última etapa de Circunvalación norte, que incluye el túnel de 900 metros. Foto: Alonso Tenorio

Anillo de Circunvalación, obra de décadas

El proyecto de la Circunvalación comenzó a construirse en 1978, cuando era ministro de Obras Públicas y Transportes Rodolfo Méndez Mata; en ese entonces, el anillo no se logró cerrar debido a problemas de adquisición de terrenos y falta de recursos durante la crisis de los años 80.

Durante una nueva gestión de Méndez Mata al frente del MOPT, entre 2018 y 2022, el proyecto alcanzó cerca del 95% en el caso de las primeras cuatro unidades funcionales; mientras que la quinta etapa fue entregada con orden de inicio a la actual administración.

En el gobierno actual, los principales problemas estuvieron relacionados con la adquisición de un terreno en Calle Blancos así como la reubicación de servicios públicos. Para conseguir el inmueble faltante, el cual pertenecía a la Municipalidad de Goicoechea, fue necesario que la Asamblea Legislativa aprobara su donación.

Mauricio Batalla reconoció que muchos ministros y otras personas trabajaron a lo largo de 67 años, desde que se ideó, para que el proyecto de la Circunvalación se completara. Citó a Eduardo Jenkins, quien lideró el MOPT en los 50, y a Rodolfo Méndez Mata.

“Hoy en un día histórico para Costa Rica, estamos completando uno de los proyectos viales más importantes”, expresó el presidente Rodrigo Chaves, al recordar que esta obra tomó 11 gobiernos para concluirse.

Batalla resaltó que aunque ya se puede transitar por todo el anillo, quedan otros proyectos para que los conductores hagan el recorrido sin detenerse, en referencia a los pasos a desnivel en los Hatillos. En ese sector quedan dos cruces semaforizados por quitar.

El lunes 7 de octubre, afirmó el jerarca, comienzan con la construcción del paso a desnivel en Hatillo 8 y en enero o febrero, en Hatillo 6.