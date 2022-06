Jerarca del MOPT sobre Taras-La Lima: H Solís ‘está tratando de poner excusas de por qué no está trabajando’

“Esta gente está tratando de poner todas las excusas del mundo para justificar por qué no están trabajando. La gente lo sabe, usted pasa a la par de ellos y no se ve que estén haciendo”.

Así de contundente fue el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, al referirse a los atrasos registrados en el proyecto de construcción de dos intersecciones en Taras y La Lima, en Cartago, a cargo del consorsio H Solís-La Estrella, que luego de dos meses de parón, retomó las obras este jueves.

Amador rechazó que existan facturas sin pagar por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como ha alegado H Solís. Según dijo, los que complican que se concrete el pago son ellos, pues no han informado a qué cuenta se les deben depositar los $14 millones de anticipo por el proyecto.

“Están disponibles los $14 millones, no son pesetas para comprar confites (...) Si no le interesa tomar el anticipo pues necesitamos que se ponga a trabajar ”, afirmó el jerarca en conferencia de prensa, este viernes, en la que presentó a sus viceministros Laura Ulloa Albertazzi, para Transportes, y Alejandro Guillén Guardia en Infraestructura.

