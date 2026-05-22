El País

La carrera del ICE por evitar racionamientos energéticos: ¿será suficiente?

Contratación urgente de generación térmica por hasta $415 millones y premura son por eventual efecto del fenómeno El Niño sobre embalses y apagado temporal de cuatro plantas eléctricas por mantenimiento

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Inaugurada en 1996, la planta hidroeléctrica Cachí, en Paraíso, Cartago, saldrá de operación en diciembre de 2026 para mantenimiento anual. Su apagado coincidirá con el de otras tres plantas del ICE —Reventazón, Sandillal y Miravalles 2—, una concentración que el instituto califica como una "ventanilla de tiempo crítica" para el sistema eléctrico nacional.
Inaugurada en 1996, la planta hidroeléctrica Cachí, en Paraíso de Cartago, saldrá de operación en diciembre del 2026 para su mantenimiento anual. Su apagado coincidirá con el de otras tres plantas del ICE: Reventazón, Sandillal y Miravalles 2. ( International Hydropower Association (IHA)/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ICE Costa Rica apagones 2027Racionamiento eléctrico Costa RicaEl Niño energía Costa RicaFenómeno El NiñoGeneración Térmica
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.