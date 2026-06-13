El País

Hundimiento en ruta 27 dispara alarma: cámaras advierten posible aumento de costos y riesgo de desabastecimiento

Desde finales de mayo, en la ruta 27 se produjo un enorme hundimiento a la altura del kilómetro 56, en Orotina de Alajuela

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Hundimiento Ruta 27 Coyolar
Hundimiento en la ruta 27, a la altura del kilómetro 56, en Orotina de Alajuela. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ruta 27hundimiento ruta 27MOPTGlobalvia
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.