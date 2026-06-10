El País

Concesionaria: Obras complejas impiden estimar fecha de arreglo definitivo en hundimiento de ruta 27

Empresa también descartó colocar puente bailey debido a extensión de zona afectada

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Por Patricia Recio
Hundimiento Ruta 27 Coyolar
El hundimiento se produjo tras el colapso de una alcantarilla. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Ruta 27Hundimiento
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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