Concesionaria: Obras complejas impiden estimar fecha de arreglo definitivo en hundimiento de ruta 27

El arreglo definitivo del hundimiento que se produjo en el km 56 de la ruta 27, desde el pasado 27 de mayo, no tiene una fecha estimada de finalización, según confirmó este miércoles la concesionaria a cargo de esa carretera.

A pesar de que al momento de la emergencia la empresa había informado que la reparación estaría lista en dos semanas, la empresa aseguró que ha sido necesario implementar “soluciones técnicas complejas para estabilizar la zona”.

La concesionaria también había anunciado la instalación de un puente bailey para mantener el tránsito en dos carriles mientras se realizaba la reparación definitiva. No obstante, este martes explicó que la estructura no pudo colocarse porque los trabajos requirieron ampliar el área de intervención para alcanzar la profundidad necesaria y permitir el ingreso de maquinaria especializada. A ello se suma que en el país no hay proveedores que dispongan de estructuras modulares con la extensión requerida.

Según detallaron, como parte de las obras fue necesario perforar un túnel de alivio paralelo a la alcantarilla existente para evacuar el embalse formado a un costado de la vía, cuya presión estaba afectando la estructura. El conducto, que actualmente tiene un diámetro de 70 centímetros, deberá ampliarse hasta los 120 centímetros.

La empresa además informó que las labores se han visto afectadas por las lluvias intensas de los últimos días, no obstante ya se logró evacuar toda el agua, para iniciar con los trabajos de remoción de lodo y material acumulado que originó la emergencia. Este sería un paso previo para comenzar con el reemplazo de la alcantarilla.

Así se ve el hundimiento de la ruta 27

“Dado que las labores dependen de múltiples factores, incluyendo las condiciones climáticas, no es posible precisar un plazo exacto para la normalización total del tránsito. No obstante, Ruta 27 by Globalvia reitera que mantiene sus esfuerzos de forma continua para habilitar la vía en condiciones seguras en el menor tiempo posible”, agregó la empresa en el comunicado enviado este miércoles.

El cierre de la carretera en el km 56 se dio la tarde del miércoles 27 de mayo debido a las fuertes lluvias, que según la concesionaria, provocaron el taponamiento de una alcantarilla que a su vez derivó en el hundimiento de la calzada.

De acuerdo con Globalvia, la alcantarilla afectada en Coyolar tenía dos metros de diámetro y antes de que ocurriera la emergencia, se ejecutaban labores para sustituirla por una de mayor capacidad.

Mientras se completa el arreglo definitivo, el paso se mantiene habilitado, en un solo carril que se conformó tras rellenar una sección a un costado de la vía. El tránsito por ese sector se alterna entre ambos sentidos de circulación y solo está disponible para vehículos livianos.