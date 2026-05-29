El País

¿Por qué colapsó la alcantarilla que causó el hundimiento de la ruta 27? Esto es lo que dice el Lanamme

Empresa alega un hecho fortuito a causa de las lluvias, pero experto advierte señales que podrían alertar daños en estas estructuras

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Hundimiento Ruta 27 Coyolar
Una cabeza de agua provocó un tapón en la alcantarilla que terminó por generar el hundimiento en la carretera. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ruta 27LanammeAlcantarilla
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.