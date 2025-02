Gerencia de CCSS halla salida para revivir construcción del Hospital de Cartago en El Guarco

La Gerencia Financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) halló una solución para revivir la construcción del nuevo Hospital Max Peralta, en El Guarco de Cartago, sin necesidad de iniciar un nuevo proceso de contratación, después de que la empresa mexicana que había sido escogida se retiró del proyecto. La planteó con base en criterios de la Dirección Jurídica y de la Dirección Financiero Contable.

Ambas direcciones coincidieron en que la Junta Directiva de la CCSS tiene la facultad de readjudicar la obra a alguna de las otras tres ofertas que también cumplieron con los requisitos tras el abandono de Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V., ocurrido en setiembre.

La decisión implica inyectar más recursos para cubrir el costo total de la infraestructura. La oferta de los mexicanos ascendía a $314 millones (¢188.971 millones), mientras que la compañía que quedó en segundo lugar, Van der Laat y Jiménez, cobró $398 millones (¢226.603 millones), es decir, $84 millones más (¢37.632 millones).

Dinero para la segunda oferta

La Dirección Financiero Contable manifestó que la CCSS está en la capacidad de darle más dinero al proyecto para cubrir la diferencia.

Andrey Sánchez Duarte, director Financiero Contable, explicó que la Caja cuenta con una reserva de ¢2,1 billones para construir centros médicos y que, de ahí, podrían tomarse los recursos.

Sánchez explicó que allí están reservados $314 millones (¢188.971 millones) para el Max Peralta y que esta partida ha crecido porque el dinero está invertido en instrumentos financieros del Banco Central de Costa Ruca (BCCR), el Banco Nacional (BN) y el Banco Popular (BP). Estos recursos generan intereses a favor de la CCSS.

Por ejemplo, para el 2021, la reserva del hospital cartaginés era de ¢150.000 millones y la proyección es que, para el 2026, alcance los ¢220.000 millones.

Es decir, solo faltarían ¢6.603 millones para cubrir los ¢226.603 millones ($398 millones) cobrados por Van der Laat y Jiménez.

Además, Sánchez indicó que, en su momento, el precio planteado por Van der Laat fue calificado como razonable, lo cual permitiría asignarle recursos para avanzar con la construcción.

El criterio de la Dirección Financiera es del 9 de octubre y el de la Jurídica, del 7 de noviembre.

Junta Directiva debe decidir

Ahora, este jueves 20 de febrero, cinco meses después de la renuncia de la constructora mexicana, la Junta Directiva de la CCSS deberá tomar una decisión. El tiempo transcurrido obedece a las suspensiones y destituciones sufridas por el máximo órgano de decisión de la Caja, las cuales impidieron sesionar durante varias semanas.

Desde el 2023, el gobierno de Rodrigo Chaves Robles se ha opuesto a la construcción del hospital en El Guarco por presuntos problemas con el terreno, los cuales han sido descartados por los órganos técnicos de la Caja, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Ante una consulta de La Nación, Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la CCSS, afirmó que no se iba a referir a este tema.

El nuevo Hospital de Cartago se levantaría en un terreno ubicado en El Guarco, que fue comprado desde el 2011. (Keyna Calderón para LN /Archivo)

Hay tres ofertas disponibles

El director jurídico de la CCSS, Gilbert Alfaro Morales, y cuatro abogados más señalaron que, frente a la renuncia de la firma mexicana, la Administración “quedó facultada para analizar la procedencia de una eventual adjudicación, siempre que, producto del análisis de la situación, resulte conveniente a sus intereses”.

Además, recomendaron que la Junta Directiva de la CCSS tome un acuerdo en el que instruya a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías a realizar un “análisis de las ofertas participantes para determinar la viabilidad de readjudicar la contratación”.

Ese pronunciamiento abre la puerta para que la institución escoja entre las otras tres empresas que participaron del concurso para levantar el nuevo Hospital de Cartago y no tener que empezar la contratación desde cero, lo cual podría tomar varios años y elevar aún más los costos.

Las otras ofertas que cumplieron con todos los requisitos técnicos y financieros definidos por la CCSS fueron las constructoras Van der Laat y Jiménez, por $398 millones; Consorcio Edica HMJP, por $419 millones; y Consorcio Edificar-Estructuras, por $464 millones.

Las viejas instalaciones del Hospital Max Peralta, en Cartago, sufren saturación debido a la alta afluencia de pacientes versus el poco espacio que existe.

‘No voy a opinar’

“Vieras qué pena, pero sobre eso no voy a opinar, porque es un tema que aún no está resuelto y vamos a ver en Junta Directiva; por eso, no puedo darle declaraciones”, dijo Mónica Taylor al ser consultada, vía telefónica, sobre el tema del hospital.

La nueva jerarca rechazó contestar si ha recibido instrucciones del mandatario sobre el futuro del centro médico. Precisamente, al hacerle esa pregunta, cortó la llamada. Se le intentó llamar de nuevo, pero ya no atendió su celular.

Hasta el 8 de enero pasado, Taylor trabajó como asesora del presidente Rodrigo Chaves. Dejó ese cargo para asumir la Presidencia de la CCSS en sustitución de Laura Ávila, quien ocupó el cargo en forma interina tras la suspensión de la anterior presidenta, Marta Esquivel.

‘No existe ninguna razón para no avanzar’

Martha Elena Rodríguez, representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la CCSS, confirmó que este jueves se analizará este asunto.

“En el caso de los recursos que hacen falta para poder adjudicar a la segunda empresa que participó, existe una certificación de la Gerencia Financiera de que sí existen los recursos para continuar con el Hospital de Cartago (...), así que no existe ninguna razón para no avanzar”, aseveró Rodríguez.

No ha habido aún una manifestación de los representantes del Gobierno con respecto a este tema.

Las instalaciones actuales del Hospital Max Peralta tienen más de 130 años de haberse construido y sufren un serio deterioro.

La salida de los mexicanos

En setiembre del 2024, cuando Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V. renunció al proyecto, el presidente Chaves negó haber ejercido presión para que esa compañía se retirara.

Por el contrario, alegó fluctuaciones en el tipo de cambio del dólar en los últimos tres años y criterios encontrados entre la Caja y el Ministerio de Salud sobre la conveniencia de construir el hospital en el terreno elegido.

Chaves calificó de “mentirosa” e “hipócrita” la manera como seis diputados que representan la provincia de Cartago lo señalaron, según él, como responsable de haber “empujado” a la compañía para que desistiera de hacer el nuevo hospital.

Los cuestionamientos del presidente con respecto a ese centro médico han llegado al punto de utilizar documentos equivocados para expresar dudas de la idoneidad del terreno adquirido en El Guarco para edificar el centro médico.