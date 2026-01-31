El País

Frío extremo y miedo a ICE frenan a algunos costarricenses en Estados Unidos de votar este 1.° de febrero

El frío extremo que azota la costa este de Estados Unidos y el temor a ser interceptados por el ICE mantienen en vilo a parte de la comunidad costarricense, que este domingo debe desplazarse largas distancias para votar en consulados protegidos por la Convención de Viena.

Por Roger Bolaños Vargas y AFP
An aerial view of an icy Hudson River during freezing temperatures, seen from the Edge observation deck in New York City on January 28, 2026. A life-threatening freeze is gripping large swaths of the United States after a monster storm caused at least 38 deaths from the Deep South to the Northeast, knocked out power to hundreds of thousands and sent air travel into chaos. Another Arctic blast expected this weekend could deliver fresh misery for more than 100 million Americans, with record low temperatures and another major storm threatening -- even as municipalities are digging out from deep piles of snow and ice. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Nueva York, ciudad con el consulado costarricense más grande, se encuentra totalmente congelada por la fuerte tormenta invernal que afecta al país. (ANGELA WEISS/AFP)







Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

