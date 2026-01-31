Frío extremo y miedo a ICE frenan a algunos costarricenses en Estados Unidos de votar este 1.° de febrero

Nueva York, ciudad con el consulado costarricense más grande, se encuentra totalmente congelada por la fuerte tormenta invernal que afecta al país.

Dos miedos marcan la jornada electoral de los costarricenses en Estados Unidos este 2026: una inusual ola de frío con tormentas de nieve en varios estados y el temor de migrantes en condición irregular a ser detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), factores que podrían reducir la participación en las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo 1.° de febrero.

Según informó AFP, las fuertes tormentas de nieve ha provocado más de 100 muertos en una región del país poco acostumbrada a temperaturas bajo cero. Este sábado, la nieve castigó especialmente a Carolina del Norte y algunos estados vecinos. Las autoridades pidieron a los residentes no usar las carreteras y advirtieron del riesgo que corrían las viviendas cercanas a la costa debido a una tormenta.

El frío glacial obligó a la NASA a posponer una importante prueba de abastecimiento de combustible de un cohete en Cabo Cañaveral, en Florida.

En Carolina del Sur se prevé que el mercurio caiga hasta los -9 ºC este fin de semana, cuando la temperatura media en enero es de entre 2 y 15 ºC en la zona. Tres ticas informaron a este medio que viajarán seis horas desde Gainesville hasta Miami para votar, aunque tendrán que abrigarse, especialmente por la madrugada.

Tres agentes de ICE bloquean una intersección durante un operativo anti inmigración en Saint Paul, Minnesota. (OCTAVIO JONES/AFP)

Pero el segundo temor de los ticos en Estados Unidos es aún más grande: el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, más conocido como ICE por sus siglas en inglés.

La Nación tuvo conocimiento de costarricenses que viven en Estados Unidos en condición migratoria irregular y, por lo tanto, no irán a los consulados a votar, pues temen ser interceptados por la policía de migración.

En particular, una familia de cuatro personas que residen en la costa este de Estados Unidos comentaron a este medio que prefieren no salir de sus casas y evitar exponerse.

Convención de 1961 prohíbe violentar embajadas

El periodista de Telenoticias, Elías Alvarado, informó en su perfil de Instagram que algunas personas de la comunidad costarricense inmigrante en Estados Unidos también le han manifestado su gran temor de movilizarse a las urnas.

Por eso, el comunicador consultó al respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que respondió:

“Comprendemos y estamos al tanto de las preocupaciones de nuestros connacionales en Estados Unidos ante los riesgos que corren, especialmente las personas que se encuentran en situación migratoria irregular en ese país. En relación con ello, es importante resaltar que los recintos electorales habilitados gozan de las inmunidades y protecciones estipuladas en la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares por lo que, en su interior, la actividad electoral podrá desarrollarse de manera segura y sin interrupciones externas en los 42 países donde se desarrolla el voto en el exterior”. — Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica

Según citó Alvarado, en total habrá seis centros de votación habilitados en todo el territorio estadounidense.

Personas protestan por los operativos de ICE que ya han dejado al menos dos personas fallecidas. (HENRY NICHOLLS/AFP)

El artículo 22 de la Convención de Viena estipula que los locales de misión diplomática “son inviolables”, por tanto, “los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”.

Además, el Estado receptor, en este caso, Estados Unidos, tiene la obligación de “evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad”.

Según informó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en agosto, actualmente hay 63.188 costarricenses empadronados en 49 consulados ubicados en 42 países alrededor del mundo. Estos abrirán sus puertas como centros de votación de 9 a. m. a 7 p. m. hora local.

Los diez consulados con mayor número de costarricenses empadronados se ubican en: Nueva York, Miami, Los Angeles, Atlanta, Houston, Washington D. C., Managua, Madrid, Ottawa y Ciudad de México.

LEA MÁS: ¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Así puede ubicar su centro de votación en minutos