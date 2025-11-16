El País

Fosfuro de alumnio, plaguicida por el que habría muerto huésped de hotel, es tan peligroso que solo se vende con receta. Conozca su regulación

Químico industrial explicó por qué este producto de uso agrícola puede ser letal para los humanos

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Las tabletas de fosfuro de aluminio son sustancias altamente tóxicas que solamente se venden con receta en Costa Rica. Usualmente su uso es agrícola.
Las tabletas de fosfuro de aluminio son sustancias altamente tóxicas que solamente se venden con receta en Costa Rica. Usualmente su uso es agrícola. Foto: (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fosfuro de alumnioCity Express by Marriott
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.