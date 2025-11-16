3 cruzrojistas que atendieron intoxicación en hotel de Heredia son trasladados de urgencia al hospital

Tres de los cruzrojistas que atendieron emergencia por supuesta intoxicación en un hotel herediano, fueron trasladados a un centro médico luego de presentar síntomas. Imagen ilustrativa.

Tres de los cruzrojistas que participaron en la atención de la emergencia en el hotel City Express by Marriott en Heredia, la tarde de este sábado, fueron trasladados horas más tarde al Hospital San Vicente de Paúl.

Los socorristas acudieron al establecimiento donde una mujer falleció al estar en contacto con una sustancia altamente tóxica y ocho personas más fueron trasladadas al centro médico herediano con síntomas de intoxicación.

La Cruz Roja confirmó que los tres rescatistas afectados no se encuentran graves, pero sí presentan náuseas y dolores de cabeza.

Se trata de personal del comité de San Isidro de Heredia, que fue llevado por una unidad de San Pablo.

En apariencia, informó la Cruz Roja, el compuesto químico al que habría estado expuesta la huésped que falleció este 15 de noviembre, y que afectó a ocho personas y a los tres cruzrojistas, sería fosfuro de aluminio, un potente pesticida fumigante.

Luis Chaves, jefe de batallón de Bomberos, afirmó la noche de este sábado que atendieron la emergencia por materiales peligrosos y que ya realizaron la evaluación del hotel para que pueda continuar operando con seguridad y normalidad para el resto de los huéspedes. Insistió en que la emergencia ya estaba bajo control.

Cuando se confirmó del fallecimiento de la huésped, de quien no ha trascendido identidad ni nacionalidad, La Nación intentó conocer la versión del hotel, sin embargo, un trabajador que dijo ser el contador, afirmó que en el establecimiento no estaban autorizados y que no iban a dar información.

El corresponsal Reiner Montero colaboró con la información.