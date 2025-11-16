Sucesos

3 cruzrojistas que atendieron intoxicación en hotel de Heredia son trasladados de urgencia al hospital

Una huésped falleció luego de estar en contacto con sustancia altamente tóxica; otras ocho personas fueron llevadas a centros médicos

Por Fernanda Matarrita Chaves
Cruz Roja imagen ilustrativa
Tres de los cruzrojistas que atendieron emergencia por supuesta intoxicación en un hotel herediano, fueron trasladados a un centro médico luego de presentar síntomas. Imagen ilustrativa. (Cortesía Cruz Roja/Cortesía Cruz Roja)







