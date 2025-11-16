Mujer fallece en hotel en Heredia; otras seis personas son atendidas por supuesta intoxicación

Cuando la Cruz Roja llegó al hotel en Heredia, la mujer ya estaba fallecida. Otras seis personas son atendidas por una aparente intoxicación. Foto:

Una mujer adulta, cuya identidad aún se desconoce, fue hallada muerta, la tarde de este sábado 15 de noviembre, en el Hotel City Express by Marriott, en Heredia, según confirmó la Cruz Roja.

La Benemérita precisó a La Nación que acudieron al llamado de emergencia a las 4:46 p. m.; sin embargo, al llegar al sitio la mujer ya no presentaba signos vitales. Tampoco se conoce la edad y la nacionalidad de la fallecida.

Una fuente informó que, preliminarmente, se maneja que la femenina habría tenido contacto con un insecticida y que eso le causó una intoxicación. La femenina fue declarada sin vida en la habitación del hotel.

A las 7:30 p. m., la Cruz Roja se dirige nuevamente al hotel, para atender a otras seis personas que, según Bomberos, están intoxicadas.

LEA MÁS: Fiscalía allana hotel donde falleció el hijo de una estrella de los Yanquis: este fue el motivo

Este medio intentó conocer la versión del hotel, ubicado diagonal al Cariari Corporate Center, en Heredia; no obstante, un hombre que solamente se identificó como el contador afirmó que no podía dar información.

“No sé quien le dijo eso”, comentó. Cuando se le comentó que la información fue confirmada por la Cruz Roja, afirmó que no tenía autorización para dar información y que la Benemérita tampoco la tiene.

“Yo conozco como se trabaja el medio. No estamos autorizados ni vamos a dar información”, agregó el trabajador del hotel.

Nota de la redactora: Esta información fue actualizada a las 7:30 p. m. con datos de seis personas más que serán atendidas por la Cruz Roja.