Fiscalía allana hotel donde falleció el hijo de una estrella de los Yanquis: este fue el motivo

Miller Gardner, hijo del exjugador de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner, habría fallecido por inhalación de monóxido de carbono.

La Fiscalía de Quepos y Parrita dirigió un allanamiento en el Hotel Arenas del Mar, donde en marzo falleció Miller Gardner, de 14 años, hijo del exjugador de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner. Así lo confirmó el Ministerio Público la tarde de este jueves.

De acuerdo con la institución, se ordenó el decomiso de prueba documental y digital para la investigación, que se inició desde el día en que se reportó el fallecimiento del joven. El caso se sigue en el expediente 25-000350-0072-PE.

Este es el segundo allanamiento que se lleva a cabo en las instalaciones del hotel. El 28 de marzo, el Ministerio Público lideró una primera diligencia en ese lugar, la cual se realizó en conjunto con profesionales de Ingeniería de la Unidad Operativa de Materiales Peligrosos del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, así como de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial.

La Fiscalía informó de que esa primera inspección permitió desarrollar mediciones de atmósferas peligrosas y ubicar la presencia de monóxido de carbono en la habitación donde se hospedó la familia Gardner.

Fue a raíz de ese operativo que la Fiscalía determinó la necesidad de realizar un nuevo allanamiento, para incautar otro tipo de evidencia.

Estas diligencias buscan determinar si la muerte de Gardner fue ocasionada por falta al deber de cuidado. Por ahora, confirma el Ministerio Público, no hay personas imputadas en el caso.

El fallecimiento

Gardner murió el 27 de marzo mientras dormía en la habitación del hotel donde vacacionaba en Costa Rica junto a su hermano Hunter y sus padres, Brett y Jessica Gardner.

Ese día, las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, con el fin de determinar la causa y la manera de su muerte. El 30 de marzo, el cuerpo fue entregado a sus familiares para su repatriación.

Inicialmente, la causa de muerte de Miller se dictaminó como asfixia; no obstante, las autoridades posteriormente informaron de que la vía aérea del adolescente no estaba obstruida.

El 2 de abril, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, confirmó que los resultados del examen de toxicología forense revelaron que Gardner falleció por inhalación de monóxido de carbono.

“En el examen de carboxihemoglobina, se encontró una saturación del 64%. En este caso particular, cuando se encuentran concentraciones superiores al 50%, resulta letal. De esta forma, se prueba la hipótesis policial que se tenía de que el fallecimiento se dio por una exposición a gases venenosos, como es el monóxido de carbono”, señaló Zúñiga.

Ante este escenario, la Embajada publicó el 15 de abril una advertencia en su sitio web en la que recuerda que, en la mayoría de países de América Latina, incluido Costa Rica, no existes normativas generales que exijan detectores de monóxido de carbono.

El comunicado advierte que ciudadanos estadounidenses han resultado afectados o han fallecido por este tipo de exposición.