Fiscalía allana hotel donde falleció el hijo de una estrella de los Yanquis: este fue el motivo

El joven de 14 años falleció mientras dormía, durante unas vacaciones familiares en Quepos

Por Natalia Vargas
Miller Gardner, hijo del exjugador de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner, habría fallecido por inhalación de monóxido de carbono.
Miller Gardner, hijo del exjugador de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner, habría fallecido por inhalación de monóxido de carbono.







