Cuerpo del hijo de estrella de los Yanquis fallecido en Costa Rica fue entregado a sus familiares

El cuerpo del joven de 14 años Miller Gardner, quien falleció el viernes 21 de marzo en Manuel Antonio, Quepos, Puntarenas, fue entregado a sus familiares el pasado miércoles, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Miller, hijo de la estrella de los Yanquis de Nueva York, Brett Gardner, murió mientras dormía en la habitación del hotel donde vacacionaba en Costa Rica junto a su hermano Hunter y sus padres, Brett y Jessica Gardner.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, con el fin de determinar la causa y la manera de su muerte. El cuerpo fue entregado a sus familiares para su respectiva repatriación.

“Hasta el momento, la información que se tiene es que el menor estaba en el país con su familia. La noche del jueves 20 de marzo salieron a cenar a un restaurante fuera del hotel donde se hospedaban y, posteriormente, regresaron a su alojamiento”, indicó el OIJ en un comunicado.

Según el informe del ente judicial, “tiempo después, fueron atendidos por una médica contactada por el hotel, ya que el menor se sentía mal. Fue la mañana del viernes 21 de marzo cuando un familiar lo encontró sin vida en la habitación”.

Como parte de los análisis forenses, se están realizando estudios de toxicología (para evaluar posibles efectos dañinos de sustancias químicas), histopatología (para examinar tejidos y células) y neurología (para detectar enfermedades que afectan el sistema nervioso).

Esfuerzo frenético por salvar a Miller Gardner

Además, se enviaron muestras al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) para su análisis.

“Las muestras forenses fueron recibidas en los Laboratorios de Ciencias Forenses el 24 de marzo y se les ha dado prioridad, por lo que se espera que los resultados estén listos en aproximadamente uno o dos meses. Sin embargo, esto dependerá de los hallazgos obtenidos y de si es necesario realizar análisis adicionales, lo que podría extender el plazo de los resultados”, detalló el OIJ.

La causa preliminar de muerte de Miller se dictaminó como asfixia. No obstante, las autoridades posteriormente informaron que la vía aérea del adolescente no estaba obstruida. También se investiga la posibilidad de que su fallecimiento estuviera relacionado con un episodio de intoxicación alimentaria.

El médico Kevin Gannon describió como frenéticos los esfuerzos por salvar al hijo del exjugador de los Yanquis tras ser llamado al resort la mañana del viernes. Comentó que todos los miembros de la familia Gardner habían vomitado después de la cena de la noche anterior.

“El adolescente se encontraba inconsciente cuando llegamos el viernes por la mañana. Atendimos a un menor sin signos vitales. Le hicimos pruebas para detectar un paro cardíaco y le practicamos RCP (Reanimación Cardiopulmonar) durante más de 30 minutos. No pudimos hacer gran cosa”, manifestó Gannon al The New York Post.

El caso sigue en investigación por parte de los agentes de la Subdelegación Regional de Quepos y Parrita.