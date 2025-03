Médico narra la frenética lucha por salvarle la vida al hijo de estrella de los Yanquis que falleció en Costa Rica

El médico Kevin Gannon, quien está al frente del Centro de Urgencias Manuel Antonio, cerca del resort de lujo donde falleció Miller Gardner, hijo del exjugador de los Yanquis de Nueva York Brett Gardner, relató al diario The New York Post la lucha que hicieron por salvar la vida del joven.

Miller, de 14 años, falleció en Costa Rica mientras vacacionaba en Manuel Antonio, Quepos, junto a su familia. Aunque en un principio se informó que su muerte podría haber sido causada por la ingesta de un alimento, el médico sugirió que la causa habría sido otra.

El galeno describió como frenéticos los esfuerzos por salvar al hijo del exjugador de los Yanquis tras ser llamado al resort el viernes por la mañana. Comentó que todos los miembros de la familia Gardner habían vomitado después de la cena de la noche anterior.

Sin embargo, afirmó que no creía que ni una intoxicación alimentaria ni una reacción alérgica fueran responsables del fallecimiento de Miller.

“El adolescente se encontraba inconsciente cuando llegamos el viernes por la mañana. Atendimos a un menor sin signos vitales. Le hicimos pruebas para detectar un paro cardíaco y le practicamos RCP (Reanimación Cardiopulmonar) durante más de 30 minutos. No pudimos hacer gran cosa”, manifestó Gannon a The New York Post.

“Algunos dicen que fue un shock anafiláctico por los alimentos que ingirió. Pero yo diría que es muy raro que un paciente consuma un alimento y pase tanto tiempo sin una reacción. Normalmente, ocurre de inmediato”, agregó Gannon.

El especialista indicó que no estaba seguro de que la muerte se debiera a una alergia alimentaria y que desconocía exactamente qué había sucedido antes de la llegada de su equipo médico.

Por su parte, el OIJ descartó la asfixia por intoxicación alimentaria, ya que no se encontró obstrucción en las vías respiratorias de Miller.

Esto llevó a que las investigaciones se centren en determinar si el joven era alérgico a alguno de los medicamentos que le fueron administrados.

El resort donde la familia Gardner pasaba sus vacaciones emitió un comunicado en el que aclaró que el jueves pasado no habían cenado en ninguno de los restaurantes de sus instalaciones.

Las autoridades costarricenses aún esperan los resultados de las pruebas para confirmar si Miller sufrió algún tipo de reacción alérgica o cuál fue la causa de su fallecimiento. Para ello, se deberá realizar la autopsia y los exámenes correspondientes, cuyos resultados podrían tardar algunas semanas.

Brett Gardner inició su carrera profesional en las Grandes Ligas con los Yanquis de Nueva York en 2008 y, un año después, ganó la Serie Mundial con los Bombarderos del Bronx. Se retiró en 2021 tras haber jugado toda su carrera con los Yanquis.