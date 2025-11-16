Sucesos

Hotel se pronuncia sobre muerte de huésped por químico en Heredia

Una mujer falleció la tarde del 15 de noviembre luego de estar en contacto con una sustancia altamente tóxica. Más personas se vieron afectadas

Por Fernanda Matarrita Chaves
El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia en el hotel City Express by Marriott, en Heredia. Una mujer resultó fallecida tras hacer contacto con una sustancia altamente tóxica. Ocho personas y tres cruzrojistas resultaron afectados.
El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia en el hotel City Express by Marriott, en Heredia. Una mujer resultó fallecida tras hacer contacto con una sustancia altamente tóxica. Ocho personas y tres cruzrojistas resultaron afectados. (Cortesía Bomberos/Cortesía Bomberos)







Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

