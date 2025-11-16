Hotel se pronuncia sobre muerte de huésped por químico en Heredia

El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia en el hotel City Express by Marriott, en Heredia. Una mujer resultó fallecida tras hacer contacto con una sustancia altamente tóxica. Ocho personas y tres cruzrojistas resultaron afectados.

El hotel City Express by Marriott, ubicado en Heredia, se refirió este domingo al fallecimiento de una huésped en sus instalaciones la tarde del sábado 15 de noviembre. La mujer, que no ha sido identificada, habría fallecido luego de estar en contacto con una sustancia altamente tóxica, según detalló el Cuerpo de Bomberos.

La Cruz Roja informó que se trataría de fosfuro de aluminio, un potente pesticida fumigante.

Samira Fuentes, de la gerencia general del hotel City Express by Marriott, comentó a La Nación que lo ocurrido se trató de un acto voluntario según determinaron las autorideades.

Añadió que, cuando el personal se enteró de la emergencia, el hotel activó sus protocolos y notificó a las autoridades locales correspondientes.

Tras el indicente, ocho personas resultaron afectadas y fueron trasladadas al hospital herediano San Vicente de Paul. Lo mismo ocurrió con tres cruzrojistas que atendieron la escena.

Los cruzrojistas están ya fuera del centro médico y en buenas condiciones de salud, confirmó Rita Rodríguez, vocera del cuerpo de socorro.

Fuentes comentó que este domingo 16 de noviembre el hotel opera con normalidad.

“Todos nuestros huéspedes y personal del hotel se encuentran fuera de peligro y el hotel se encuentra operativo”, agregó Fuentes.

El sábado por la noche, Luis Chaves, jefe del batallón de Bomberos que atendió el incidente, comentó que realizaron la evaluación del hotel para que pueda continuar operando con seguridad para el resto de los huéspedes.