Qué es el fosfuro de aluminio, la sustancia tóxica que habría causado muerte de mujer en hotel de Heredia

Luis Chaves, jefe del batallón de Bomeros que atendió la emergencia en el hotel City Express by Marriott, comentó que la sustancia utilizada para fumigación y como plaguicida es letal cuando está en contacto con cualquier ser viviente. Imagen con fines iilustrativos.

Una mujer falleció la tarde del sábado 15 de noviembre en el hotel City Express by Marriott en Heredia, luego de tener contacto con una sustancia altamente tóxica, según el Cuerpo de Bomberos. La Cruz Roja informó de que podría tratarse de fosfuro de aluminio. En el incidente, otras 11 personas resultaron afectadas con síntomas como náuseas y dolor de cabeza.

LEA MÁS: Hotel se pronuncia sobre muerte de huésped por químico en Heredia

¿Qué es el fosfuro de aluminio?

El fosfuro de aluminio es un rodenticida, insecticida y fumigante sólido que se usa en la conservación de los granos, pues es altamente tóxico contra los insectos, detalla un artículo académico de Medicina Legal del Poder Judicial.

El sitio especializado Lifeder.com informó de que el uso de este químico ha sido prohibido en muchos países por su alta peligrosidad.

LEA MÁS: Mujer fallece en hotel en Heredia; 5 personas fueron trasladadas con urgencia al hospital San Vicente de Paul

Cuando una persona se intoxica con fosfuro de aluminio, sufre dolor abdominal, vómito, diarrea, mareos, dificultad respiratira y, en algunos casos, emana un fuerte olor a ajo.

El artículo del Poder Judicial cita que, en los seres humanos, la muerte ocurre como resultado de un profundo estado de choque, miocarditis, arritmias letales y falla orgánica múltiple.

Según había documentado el Poder Judicial, este es un compuesto económico y de fácil acceso, lo que hace que su uso con fines suicidas y homicidas sea alto. También, puede ocurrir intoxicaxión accidental.

“El fosfuro de aluminio es un agente químico que se utiliza frecuentemente con fines suicidas, lo que desencadena un problema de salud pública creciente, sin dejar de lado que también es utilizado con fines homicidas y que la intoxicación con el mismo igualmente se puede dar en un contexto accidental e incluso accidental laboral (...)”, detalla el documento.

El artículo del Poder Judicial, publicado en el 2022 por Carolina Rodríguez Padilla, médica residente de Medicina Legal, se realizó debido a que la intoxicación por plaguicidas se había convertido en un problema de salud pública a nivel mundial.

El documento cita que más de tres millones de personas se ven afectadas cada año. La autora consideró esencial indagar los efectos de los plaguicidas en la salud, sobre todo los más letales, porque podrían estarse utilizando clandestinamente con fines delictivos, gracias a su fácil acceso.

El veneno, afirma, es comúnmente usado en zonas rurales como método de autoagresión. Es altamente mortal y las personas fallecen en un tiempo corto.

Luis Chaves, jefe del batallón de Bomberos que atendió la emergencia, comentó que la sustancia es del grupo de los organofosforados y se utiliza como plaguicida. Añadió que el contacto con cualquier ser viviente puede ser letal.

El químico fue encontrado en la habitación del hotel en la que estaba la mujer fallecida.

Hotel opera con normalidad

Samira Fuentes, de la gerencia general del hotel City Express by Marriott, comentó a La Nación que lo ocurrido se trató de un acto voluntario, según determinaron las autoridades.

Confirmó que todos los huéspedes y personal del hotel se encuentran fuera de peligro y que el hotel se encuentra operativo.

El bombero Luis Chaves comentó que tras la atención de la emergencia brindaron toda la asesoría al hotel para que continuara operando con seguridad y normalidad.