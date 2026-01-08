Fallece director de Asesoría Jurídica de Casa Presidencial

Eduardo Mora (izquierda) también desempeñó funciones en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). A la derecha, el presidente de la CNE, Alejandro Picado.

El director de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, Eduardo Enrique Mora Castro, falleció este jueves a los 58 años.

La información fue confirmada por Casa Presidencial a través de sus redes sociales, donde expresó sus condolencias a la familia y amistades. Mora ocupaba ese alto cargo desde el 16 de febrero de 2024.

Según su perfil de LinkedIn, era licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y master en derecho empresarial por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.

Fue profesor universitario y asesor en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos (Mivah) entre 2010 y el 2012.

Falleció el director de Asesoría Jurídica de Casa Presidencial, Eduardo Mora Castro. (Casa Presidencial/Cortesía)

Antes de llegar a Casa Presidencial, Mora era jefe legal en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Su salida se dio en medio de cuestionamientos por su presunta intervención en el acuerdo que incorporó en un decreto de emergencia los daños del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en Liberia, argumentando que fueron provocados por la tormenta Bonnie, en julio de 2022. Pero dicha relación causal nunca existió.

El expediente fue conocido en el ámbito judicial como el caso “Pista Oscura”, en el que resultó implicado el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador. En el proceso, Mora acusó a Amador de haber promovido un supuesto nexo causal entre la tormenta y los daños en la pista.