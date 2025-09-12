El País

Evite este sector de Circunvalación este fin de semana por cierre: horarios y desvíos clave

Conozca los horarios y accesos cerrados por el montaje del paso entre Hatillos 7 y 8. Ruta 39 tendrá afectaciones hasta el domingo 14, estos son los detalles

Por Silvia Ureña Corrales
Cierre total en la Ruta 39 este sábado 13 de setiembre entre 5 a. m. y 8 a. m. afectará accesos clave en Hatillos y zonas cercanas.
Cierre total en la ruta 39 afectará accesos clave en Hatillos y zonas cercanas. (MOPT /MOPT)







