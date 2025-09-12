Evite este sector de Circunvalación este fin de semana por cierre: horarios y desvíos clave

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) anunció importantes afectaciones en la Ruta 39 (Circunvalación) por el montaje del paso elevado entre Hatillos 7 y 8, trabajos que requerirán cierres totales y parciales a lo largo del fin de semana.

La intervención responde al montaje de los módulos 2 y 3 de la estructura del nuevo puente, que conectará directamente ambas comunidades sin interferir con el tránsito de la vía principal.

¿Cuándo y dónde se realizarán los cierres?

Desde la medianoche del viernes 12 de setiembre, se iniciará el traslado de piezas desde un taller en Alajuela hacia el sitio de obra, bajo acompañamiento de la Policía de Tránsito. Cada módulo mide 6,8 metros de ancho, 25 metros de largo y pesa 52 toneladas.

Entre las 9 p. m. del viernes y el mediodía del domingo 14, el paso en ese tramo se reducirá a un carril por sentido.

Además, el sábado 13 de setiembre, entre las 5 a. m. y las 8 a. m., la Ruta 39 permanecerá completamente cerrada en la zona de intervención.

Intersecciones afectadas

Los cierres completos de acceso se darán en los siguientes puntos:

Cruce de la ruta 39 con la ruta 27, cerca de Ucimed , sentido Pavas–Hatillos

, sentido Pavas–Hatillos Acceso desde ruta 27 hacia Sabana

Cruce de la Circunvalación con la ruta 177

Cruce con la ruta 104, frente a Acueductos y Alcantarillados , en Pavas

, en Pavas Convergencia de la ruta 39 con la ruta 167, en Los Anonos

En estos puntos, solo los vehículos livianos podrán desviarse. Los automóviles pesados deberán esperar a que se reabra el tránsito.

¿Qué incluye esta nueva obra?

El nuevo paso elevado tendrá 385 metros de longitud, contará con dos carriles, uno por sentido, y aceras para el tránsito peatonal. Se construirá de forma transversal a la Ruta 39, sin afectar el flujo principal con semáforos.

Además, se demolerá el puente peatonal existente y se levantará uno nuevo frente a la plaza de deportes de Hatillo 8.

El monto de inversión es de ¢5.189 millones, según detalló la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.

