El País

Estudiantes cumplen cinco días en toma de la Rectoría UCR: esto dicen sobre el diálogo con autoridades

Este domingo llevarán a cabo una Asamblea Estudiantil para definir los siguientes pasos

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Por Cristian Mora
Edificio de la Rectoría tomado por estudiantes de la UCR
Estudiantes mantienen la ocupación del edificio de la Rectoría de la UCR, en San Pedro, a la espera de retomar el diálogo con las autoridades universitarias. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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