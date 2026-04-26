Estudiantes cumplen cinco días en toma de la Rectoría UCR: esto dicen sobre el diálogo con autoridades

Estudiantes mantienen la ocupación del edificio de la Rectoría de la UCR, en San Pedro, a la espera de retomar el diálogo con las autoridades universitarias.

Este domingo 26 de abril se cumplen cinco días desde que un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) tomó el edificio de la Rectoría, ubicado en la sede Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca.

La protesta se dirige contra el rector de esa casa de estudios, Carlos Araya, tras el fracaso de las negociaciones por el FEES 2027.

Julio Villegas, vocero del movimiento estudiantil, indicó a La Nación que durante el fin de semana no hubo comunicación con la Rectoría, debido al cierre de oficinas.

“Estamos esperando que inicie la semana para ver cuándo se retoman las funciones en la universidad y qué acuerdos podemos alcanzar. El fin de semana todo está cerrado y no hemos tenido ninguna comunicación directa con el rector”, señaló.

El pasado 23 de abril, Araya y la presidenta de la Federación de Estudiantes (FEUCR), Mariel Rojas, ingresaron al edificio de la Rectoría, para sostener un diálogo con el movimiento estudiantil y analizar el pliego de siete peticiones presentado por los manifestantes.

Tras su salida, Araya afirmó que esta mañana logró avanzar en el proceso de diálogo con el movimiento estudiantil.

Carlos Araya, rector de la UCR, llegó al edificio de Rectoría, tomado por estudiantes desde este miércoles 22 de abril. (Cristian Mora/Cristian Mora)

“Antes de la sesión de diálogo, las personas estudiantes entregaron a la prensa un pliego de peticiones. El diálogo estuvo sobre ese pliego de peticiones, lo leímos, lo analizamos, fuimos trabajando en la operacionalización de cada uno de esos puntos”, señaló.

Araya indicó que se alcanzaron una serie de acuerdos en la mayoría de los temas planteados pero no se refirió a ellos. Luego, de ese día ambas partes no se volvieron a reunir.

¿Qué hicieron los estudiantes este fin de semana?

Durante el fin de semana, los estudiantes realizaron actividades recreativas, como talleres de poesía, mientras esperan la reactivación de las funciones universitarias para retomar el diálogo.

Sobre las acciones que plantearán ante el rector, Villegas indicó que este domingo realizarán una Asamblea Estudiantil, en la que definirá los siguientes pasos.

“Yo creo que en la asamblea de hoy se va a tocar ese punto, ver cómo empezar a actuar”, afirmó.

El vocero agregó que continúan recibiendo donaciones de alimentos y productos básicos para sostener su permanencia en el edificio.

En cuanto a la exigencia de la Defensoría de los Habitantes, que solicitó a la Rectoría un informe detallado sobre los hechos ocurridos durante la manifestación de los días 22 y 23 de abril, así como las acciones adoptadas para garantizar condiciones dignas para las personas participantes, Villegas señaló que están a la espera de una respuesta institucional.

“Lo único que sabemos es lo que se publicó hoy, que la Defensoría le dio un plazo de dos días a la administración para que se refiera al tema”, indicó.

Toma del edificio

El pasado 22 de abril, los estudiantes ingresaron a la fuerza al edificio y se rompieron los vidrios de las puertas. El edificio fue evacuado.

La manifestación inició luego de los hechos ocurridos la noche del martes, 21 de abril, cuando un grupo de estudiantes se manifestó frente al Outlet Mall, en San Pedro, después de que el gobierno de Rodrigo Chaves y las universidades públicas no llegaran a un acuerdo por el FEES 2027.

Durante el evento, un vehículo intentó cruzar a la fuerza el bloqueo que se situaba en la carretera y embistió a varios estudiantes. Luego de estos hechos, los jóvenes reclamaban que mientras ellos defendían el FEES, las autoridades universitarias “dormían”.

Entonces, asociaciones de estudiantes y grupos organizados convocaron para este miércoles a la 1:30 p. m. frente al edificio de Rectoría. Inicialmente,los jóvenes fueron atendidos por los vicerrectores porque el rector, Carlos Araya Leandro, no se encontraba por “temas de agenda”. Esa situación molestó a los estudiantes.

Posteriormente, Araya atendió brevemente a los estudiantes. Sin embargo, la tensión escaló hasta el punto en que los manifestantes ingresaron a la fuerza al edificio para realizar la “toma”.