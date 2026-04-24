Defensoría pide explicaciones a la UCR por manifestación estudiantil en Rectoría

La Defensoría de los Habitantes solicitó a la UCR un informe detallado sobre la manifestación estudiantil en el edificio de Rectoría ocurrida el 22 y 23 de abril.

La Defensoría de los Habitantes solicitó a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) un informe detallado sobre los hechos ocurridos durante la manifestación estudiantil en el edificio de Rectoría los días 22 y 23 de abril, así como las acciones adoptadas para garantizar condiciones dignas para las personas participantes.

Mediante un oficio, la Defensoría otorgó un plazo máximo de 24 horas al rector Carlos Araya y a las vicerrectorías de Vida Estudiantil y Administración para remitir información sobre lo sucedido.

Protesta Fuente de la Hispanidad.mp4

Entre los puntos solicitados, la entidad pidió un informe amplio sobre los hechos, así como detalles de las acciones desplegadas por la Rectoría para asegurar que las condiciones de los manifestantes sean “dignas y respetuosas de su condición de estudiantes”.

Además, la Defensoría requirió información sobre los canales de comunicación que la Universidad está proponiendo al movimiento estudiantil para atender sus demandas, que incluyen temas como becas, carreras y el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

También solicitó precisar si existieron gestiones previas por parte de los estudiantes y cuál fue el abordaje institucional ante esas solicitudes.

En paralelo, se pidió a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil detallar las acciones de seguimiento y acompañamiento implementadas para garantizar que no se ejerzan medidas coercitivas contra las personas participantes en la protesta.

24/04/2026 San Pedro. Un pequeño grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), algunos con el rostro cubierto y con pancartas pidiendo la renuncia del rector Carlos Araya, marcharon desde la escuela de Estudios Generales hacia la Rotonda de la Hispanidad, ida y vuelta, protestando además por el cero por ciento de aumento del FEES que ofreció el gobierno. No hubo muchas presas ni incidentes con los transeúntes y conductores. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el documento, se cita un pronunciamiento de esa vicerrectoría en el que se señala que “la protesta social es un mecanismo legítimo en democracia” y que debe desarrollarse en condiciones de respeto, seguridad e integridad.

Por su parte, a la Vicerrectoría de Administración se le solicitó informar sobre los protocolos de seguridad que se aplican ante manifestaciones estudiantiles, incluyendo el uso de la fuerza y la protección de estudiantes, personal docente e instalaciones.

La Defensoría enfatizó la necesidad de contar con información detallada sobre estos procedimientos, así como copias de manuales o circulares relacionadas.