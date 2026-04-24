El País

Defensoría pide explicaciones a la UCR por manifestación estudiantil en Rectoría

Institución dio 24 horas a autoridades universitarias para detallar hechos ocurridos el 22 y 23 de abril

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Por Cristian Mora
Edificio de la Rectoría tomado por estudiantes de la UCR
La Defensoría de los Habitantes solicitó a la UCR un informe detallado sobre la manifestación estudiantil en el edificio de Rectoría ocurrida el 22 y 23 de abril. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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