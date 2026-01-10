El País

Estime qué porcentaje de su salario se va en impuesto, seguro y pensiones; algunos pagan hasta el 30%

En 2026 aumentaron las cargas sociales y el impuesto de renta en Costa Rica. Conozca cuánto más pagará cada asalariado en deducciones al salario

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La Nación estimó cuánto deben pagar los asalariados por IVM, renta y SEM.
La Nación estimó cuánto deben pagar los asalariados por IVM, renta y SEM. (Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
rentaIVMSEMasalariadosCCSSHacienda
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.