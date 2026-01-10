Estime qué porcentaje de su salario se va en impuesto, seguro y pensiones; algunos pagan hasta el 30%

Todos los trabajadores asalariados de Costa Rica deben realizar aportes para el seguro de salud y el sistema de pensiones. Además, deben pagar impuesto de renta quienes ganan más de ¢918.000. Sumando los tres rubros, a algunos se les va hasta el 30% del sueldo en deducciones.

Así se desprende de un cálculo hecho por La Nación con base en la escala del impuesto de renta y las cotizaciones para el Seguro de Salud y Maternidad (SEM), el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el aporte al Banco Popular. Por ejemplo, quienes ganan ¢1 millón, desembolsan el 11,7% y quienes ganan ¢1,5 millones, el 15,2%. En el caso de los que ganan ¢2 millones, la cifra sube a un 17,9% y los que devengan ¢3 millones, pagan el 21,6%.

En la siguiente tabla, podrá observar ejemplos de los pagos para sueldos entre ¢260.000 y ¢10 millones.

Desde el 1.° de enero del 2026, el trabajador asalariado deberá cubrir las siguientes deducciones relacionadas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):

5,50% para el Seguro de Salud y Maternidad

para el 4,33% para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

para el 1% para el Banco Popular, según la Ley de Protección al Trabajador; este rubro luego pasa a la cuenta de cada empleado en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP)

El aporte total del trabajador aumentó a un 10,83% del salario bruto, mientras que el patrono debe aportar un 26,83% por concepto de cargas sociales.

Aumento de renta

Las personas asalariadas también pagarán más a partir de este año por concepto del impuesto sobre la renta debido a un ajuste decretado por el Ministerio de Hacienda y que entró a regir desde el pasado a partir del 1.° de enero. Los salarios inferiores a ¢918.000 no pagan el impuesto.

Aumento en IVM

El IVM aumentó los aportes que realizan las personas trabajadoras, el patrono y el Estado, para ayudar a sostener las pensiones.

Asalariados: de un 4,17% a un 4,33%

de un 4,17% a un 4,33% Patrono: de un 5,42% al 5,58%

de un 5,42% al 5,58% Estado: de un 1,57 % a 1,75%

Estos aportes regirán hasta el 31 de diciembre de 2028. A partir del 1.° de enero del 2029, los aportes volverán a incrementarse a un total de 12,16% en total (aporte tripartito).