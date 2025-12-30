Estime cuánto pagará de impuesto al salario a partir de enero tras el aumento decretado por Hacienda; vea tabla

A partir del 1.º aumentarán el impuesto de la renta al salario y las contribuciones al IVM de la CCSS.

Miles de asalariados en Costa Rica deberán pagar un aumento en el impuesto al salario a partir del 1.° de enero de 2026, debido a un ajuste decretado por el Ministerio de Hacienda en el tributo de renta.

En la siguiente tabla, podrá observar ejemplos del nuevo impuesto para salarios entre ¢930.000 y ¢10 millones. El cambio también afecta a pensionados. Tome en cuenta que no pagan impuesto los sueldos inferiores a ¢918.000.

Impuesto de renta

Un efecto de la inflación negativa

El ajuste se debe a que, producto de la inflación negativa, el Ministerio de Hacienda bajó por tercer año consecutivo la base mínima exenta del impuesto de renta y los siguientes tramos de cobro.

La consecuencia de esto es que más trabajadores entran a pagar renta y los que ya lo hacían pagan un poco más.

Tramos de renta, salario y créditos fiscales para el 2026