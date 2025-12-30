Economía

Estime cuánto pagará de impuesto al salario a partir de enero tras el aumento decretado por Hacienda; vea tabla

El nuevo tributo también afecta a pensionados

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
A partir del 1.º aumentará el impuesto de la renta y las contribuciones al IVM de la CCSS.
A partir del 1.º aumentarán el impuesto de la renta al salario y las contribuciones al IVM de la CCSS. (Canva/La Nación)