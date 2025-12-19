Economía

Asalariados pagarán más impuesto de renta en 2026 tras decreto del Ministerio de Hacienda

Abogado tributario advierte de que, con base en la inflación negativa, Hacienda ha venido ‘ampliando silenciosamente’ el número de trabajadores que deben pagar impuesto y reduciendo su poder adquisitivo

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Ingresos de los hogares de Costa Rica
El Ministerio Hacienda ha aumentado el número de trabajadores asalariados que deben tributar al bajar el mínimo exento en la renta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
rentatrabajadoresMinisterio de HaciendaGabriel Zamora
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.