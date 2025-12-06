Ministerio de Hacienda actualiza tramos del impuesto de renta para asalariados e independientes de cara al 2026

El Ministerio de Hacienda ajusta los tramos del Impuesto sobre la Renta y los créditos fiscales de asalariados para 2026. Vea cómo le afectará

El Ministerio de Hacienda actualizó para el 2026 los tramos del Impuesto sobre la Renta (ISR) y los créditos fiscales aplicables a asalariados, personas físicas con actividad lucrativa y contribuyentes jurídicos.

Según el decreto ejecutivo N.° 45333-H, publicado en La Gaceta N.° 229 de este viernes 5 de diciembre, los nuevos rangos comenzarán a regir el 1.º de enero del 2026 .

Hacienda explicó que estos ajustes deben realizarse conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En esta ocasión, el IPC registró un cambio de –0,38%, por lo que los montos de los tramos y créditos se actualizarán con ese mismo porcentaje, según lo establecen los artículos 15, 33, 34 y 64 inciso b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Estos son los cambios más relevantes: