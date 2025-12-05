Economía

Hacienda llevará a 110 funcionarios para conciertos de Bad Bunny. ¿Qué harán ambos días? Esto nos respondieron

Hacienda desplegará un operativo para los conciertos de Bad Bunny. Conozca el detalle de lo que revisarán: desde el aforo hasta impuestos por regalías.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís y Óscar Rodríguez
Bad Bunny Concierto Puerto Rico
Hacienda confirmó que realizará operativos de cumplimientos tributarios durante los dos conciertos de Bad Bunny en Costa Rica, este viernes y sábado. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bad BunnyMinisterio de HaciendaMario Ramos
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.