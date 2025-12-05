¿A qué hora es el concierto de Bad Bunny?

Costa Rica es apenas la segunda parada de la gira de conciertos 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', de Bad Bunny.

El tiempo apremia para los fanáticos de Bad Bunny, quienes esperan inquietos que las manecillas del reloj marquen la hora para ingresar al Estadio Nacional, donde la estrella puertorriqueña presentará su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour este viernes 5 y sábado 6 de diciembre.

Ambos días, las puertas del recinto abrirán a partir de las 2 p. m. y el espectáculo comenzará a las 7 p. m., para concluir antes de las 10 p. m.

Cabe destacar que los conciertos son exclusivos para mayores de 18 años, por lo que el público debe mostrar su cédula de identidad antes de ingresar al recinto.

Los accesos al Estadio Nacional estarán organizados de la siguiente manera:

Acceso noroeste del estadio:

Vip de pie.

Pit A y B.

Vecinos.

Ultimate VIP Lounge Experience.

Early Entry Package.

Costado este:

Sombra este.

Platea este.

Balcón este.

Golden & Silver Premium Ticket.

Costado oeste:

Palcos.

Sombra oeste.

Platea oeste.

Balcón oeste.

Costado sur (diagonal a Liberty):

Gramilla de pie.

Costado sur (lado de La Sabana):

Gradería sur.