“Es un proyecto académico lo que tenemos que hacer. Debemos coger esa plata e invertirla, porque sino la invertimos entonces yo acumulo un superávit, si no me dan por un lado, me dan por el otro; si la invierto que estoy gastando plata en tiempos de crisis, y si no, que me estoy dejando la plata sin invertirla y que me sobra, pero no me sobra nada”, aseguró el rector.