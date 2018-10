“Los Bomberos exigen ahora unos rociadores muy especializados que están ligados a un software y nosotros no tenemos eso; o sea, que la Universidad no lo puede aportar. Entonces, habría que contratar una empresa. Ahí se presenta un elemento de legalidad, que yo siempre he creído que estaba difícil de encontrar. Pero yo no soy el que decide, sino el proveedor de la Universidad”, explicó Salom.