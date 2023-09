UNA abre investigación por acoso sexual a docente a partir de denuncias en paredes

La Univesidad Nacional (UNA) investiga a un docente de la Escuela de Economía por presuntos actos de acoso sexual contra estudiantes; pesquisa que se inició a partir de decenas de carteles y mensajes escritos en paredes y columnas de la casa de enseñanza.

Francisco González Alvarado, rector de esa institución, explicó este viernes, que un día antes fueron informados de una manifestación de estudiantes, quienes colmaron varios pasillos, gradas y paredes de la Facultad de Ciencias Sociales con reclamos y acusaciones.

Estos fueron algunos de los mensajes dejados en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA durante una manifestación de estudiantes, este 7 de setiembre. Fotografía: Cortesía.

Al revisar los mensajes, dijo el rector, estos hacían alusión a situaciones supuestamente ocurridas en la Escuela de Relaciones Internacionales de esa facultad.

Los mensajes señalaban de forma directa a un profesor de la Escuela de Economía, indicó González Alvarado.

“Las denuncias, que primero tuvieron un carácter anónimo, fueron canalizadas de inmediato mediante un oficio a la Fiscalía Contra el Hostigamiento Sexual de esta casa de enseñanza para iniciar indagaciones”, indicó.

El rector afirmó que fueron convocadas las autoridades de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, de la Escuela de Relaciones Internacionales y de la Escuela de Economía. La Fiscalía Contra el Hostigamiento Sexual entrevistó a dos mujeres quienes interpusieron una denuncia formal lo cual activó la investigación contra el docente.

Según el procedimiento, la Fiscalía valorará el caso y enviará recomendaciones a una comisión formal que evaluará los hallazgos, los cuales podrían derivar en sanciones tales como llamadas de atención, suspensiones o incluso despidos, como ya ha ocurrido.

“Ya he despedido a varias personas de esta universidad por acoso sexual y de otros tipos; no es algo ajeno para nosotros, pero siempre se cumple con el debido proceso, el cual arranca con una denuncia formal. En este caso, como entidad, dimos seguimiento a una manifestación y actuamos de oficio”, agregó.

‘Lista de acosadores’

La Federación de Estudiantes de la UNA (Feuna) mostró su solidaridad con los autores de las denuncias en paredes y carteles.

“Las compañeras que han levantado la voz, sabemos lo difícil que es luchar contra la institucionalidad patriarcal; no estamos solas”, manifestó la Federación en su cuenta oficial de Instagram.

Esa organización estudiantil también puso en línea un formulario para levantar una lista de presuntos acosadores en la UNA, con la intención de divulgar luego el listado. Así lo indica el escrito colgado en la plataforma Google Docs bajo el título Lista de Acosadores.

“El presente formulario es totalmente anónimo. Tiene como principal objetivo recopilar los nombres de profesores, personas funcionarias acosadoras, violentas, misóginas. Los nombres y las caras de las personas que queden en esta lista se publicarán, ya que si la Universidad no nos cuida, lo haremos nosotras protegiéndonos de estas personas y exigiendo sus renuncias”, advierte el mensaje.

Sobre esta intención, el rector Francisco González Alvarado advirtió que cualquiera “puede hacer una lista, pero la UNA no puede asumirla como real si no media una denuncia. “De otro modo no tiene valor porque no se puede partir de supuestos de esa naturaleza”, declaró.

Según el jerarca, la Universidad tiene una política y normativa que garantiza a la comunidad educativa el debido proceso, pero también las acciones necesarias para vigilar su cumplimiento bajo lo que llamó un régimen de “cero tolerancia al acoso de cualquier tipo”.

En el escrito del formulario, la Feuna denuncia la “rabia e impotencia” de mujeres afectadas y hace alusión a “actos que han sucedido durante los últimos meses dentro de los espacios universitarios”.

El señalamiento habla tanto de profesores como estudiantes varones quienes “violentan a las mujeres por cuestiones de género” y llama a la Fiscalía “hacia la pronta y eficaz resolución de las denuncias que en este momento se encuentran pendientes”.