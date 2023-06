125 docentes investigados por acoso y abuso sexual contra estudiantes en 2023

“Desde principios de año, un profesor constantemente me abraza y me dice cosas que siento que no son normales, ya que se refiere a mí de maneras extrañas, como dándome a entender que estoy muy desarrollada para mi edad; y me da mucho miedo verlo. Odio ir a la clase con él”.

